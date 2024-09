Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Cosa potrebbe accadere se l'infrastruttura Internet mondiale subisse un attacco o un sabotaggio su larga scala?

Questo mese i funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per l'intensificarsi delle attività russeintorno ai cavi sottomarini, che potrebbero portare a un potenziale sabotaggio di una parte critica dell'infrastruttura Internet mondiale.

I funzionari temono che la Russia possa dare seguito alla minaccia fatta l'anno scorso da Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Secondo quanto riferito da Medvedev su Telegram, la Russia "non ha più vincoli, nemmeno morali, che ci impediscano di distruggere le comunicazioni via cavo del fondo dell'oceano dei nostri nemici".

L'avvertimento dei funzionari statunitensi arriva dopo una serie di sospetti attacchi di sabotaggio alle infrastrutture sottomarine, come l'attacco al Nord Stream del 2022 che ha rotto due gasdotti che collegano Russia e Germania.

All'inizio di quest'anno, tre cavi sottomarini sono stati danneggiati nel Mar Rosso durante gli attacchi degli Houthi nella regione.

I cavi sottomarini sono spessi cavi in fibra ottica che corrono sul fondo dell'oceano e trasportano grandi quantità di dati per collegare Internet tra i Paesi.

Attualmente i cavi si estendono per circa 745 mila miglia (1,1 milioni di chilometri) sott'acqua. Secondo la National oceanic and atmospheric administration (Noaa) degli Stati Uniti, essi sono responsabili di circa il 95 per cento dei trasferimenti di dati e voce nel mondo.

Come potrebbe avvenire un attacco ai cavi sottomarini?

Christian Bueger, professore all'Università di Copenaghen e autore del libro "Understanding maritime security", ha affermato che esiste un rischio reale che governi o enti stranieri possano attaccare la rete di cavi sottomarini.

"La quantità di incidenti sospetti ha portato a pensare che le nuove minacce da parte di attori statali debbano essere prese sul serio", ha detto Bueger.

Ci sono diversi modi in cui possono farlo, ha detto Bueger, come ad esempio attraverso danni fisici, dove un agente straniero potrebbe trascinare anonimamente un'ancora sul fondo dell'oceano e sostenere che si tratta di danni accidentali causati da barche da pesca.

Secondo Jonas Franken, ricercatore presso l'Università tecnica di Darmstadt in Germania, gli operatori delle imbarcazioni possono disattivare il sistema di identificazione automatica (Ais) per non essere scoperti quando tagliano un cavo o provocano un danno, attività spesso definita "zona grigia".

Gli attacchi alle infrastrutture via cavo possono essere operazioni a basso costo che non richiedono necessariamente capacità di alto livello Valutazione Ue delle vulnerabilità dei cavi sottomarini, 2022

La Commissione europea ha analizzato le vulnerabilità dei cavi sottomarini del blocco in un rapporto successivo al progetto Nord Stream 2022, in cui si afferma che altri modi in cui il sistema può essere attaccato sono gli "esplosivi sottomarini" o i droni che sono "facili da fabbricare e poco costosi".

Se un attacco è avvenuto, è difficile sapere se è stato intenzionale perché ci sono "centinaia di migliaia di chilometri di cavi dati" senza alcuna sorveglianza subacquea, secondo Bueger.

Gli operatori dei cavi possono inviare ping attraverso il cavo per capire dove è stato interrotto o intercettato, ma senza telecamere a circuito chiuso o altri tipi di sorveglianza, è difficile sapere cosa provoca le interruzioni, ha continuato Bueger.

Il rischio di un blackout di Internet in qualsiasi Paese dipende dal numero di connessioni via cavo, o ridondanze, di cui dispone. Più cavi ci sono, più è probabile che i servizi Internet possano continuare nonostante i danni.

Ci sono alcuni Paesi o regioni dell'Ue che sono più vulnerabili alle interruzioni di Internet se i loro cavi sono danneggiati, come le isole Azzorre al largo della costa del Portogallo, ha aggiunto Bueger.

La valutazione del sitodell'Ue per il 2022 indica anche Irlanda, Malta e Cipro come aree di preoccupazione, perché hanno meno ridondanze rispetto ad altri Stati membri.

Le isole "sono generalmente più vulnerabili alle interruzioni di Internet legate ai cavi sottomarini perché non hanno accesso alle fitte reti di cavi terrestri", si legge nel rapporto.

Un attacco coordinato pericoloso, ma "improbabile"

Secondo Bueger, un attacco coordinato potrebbe colpire una "super autostrada dei dati" come lo stretto di Gibilterra, al largo delle coste spagnole.

Un'altra area di pressione è il Mar Rosso, dove 16 cavi collegano l'Europa all'Asia, secondo il rapporto dell'Ue. Questi cavi passano attraverso la costa maltese fino a un importante punto di connessione a Marsiglia, in Francia, e, in alcuni casi, al Regno Unito.

Anche i cavi che collegano basi militari o navali potrebbero essere presi di mira, in modo che i funzionari dell'Intelligence non abbiano più accesso ai sistemi di sorveglianza che utilizzano nell'oceano, continua il rapporto dell'Ue.

Franken e Bueger hanno affermato che "non è molto probabile" che un governo straniero abbia i mezzi o l'incentivo per creare un attacco su larga scala a più cavi.

Attacchi coordinati di grandi dimensioni rivelerebbero inoltre uno "schema" che le autorità potrebbero riconoscere e fermare prima che un altro attacco abbia inizio, ha detto Franken.

Diritto internazionale ambiguo in "alto mare"

I passi successivi per rispondere a un attacco a un cavo sottomarino dipendono dal luogo in cui si trova, ha detto Bueger.

Secondo il trattato del 1994 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), i singoli Paesi hanno il controllo su ciò che accade fino a 24 miglia nautiche (38 chilometri) dalle loro coste.

Oltre questa distanza, fino a 200 miglia nautiche (321 chilometri), si trova la Zona economica esclusiva (Zee), dove i Paesi possono esplorare, ricercare e gestire le risorse naturali. Non è chiaro quali diritti abbiano gli Stati nella Zee per far rispettare il diritto internazionale, si legge nel rapporto dell'Ue del 2022.

Tutti gli oceani che non rientrano nel territorio diretto di uno Stato o in una zona economica sono considerati "alto mare", dove la regolamentazione è "ambigua". La stragrande maggioranza dei cavi rilevanti per l'Ue si trova in alto mare, continua il rapporto.

L'Unclos prevede inoltre che tutti i Paesi firmatari rendano la distruzione dei cavi punibile per legge e che i costi associati a un cavo danneggiato siano sostenuti dal fornitore di telecomunicazioni a cui appartiene.

Alcuni Stati dell'Ue sono più preparati di altri

Alcuni Stati dell'Ue sono più preparati di altri quando si tratta di affrontare un attacco frontale, ha detto Bueger.

La Francia ha una strategia completa di guerra sui fondali marini che prevede un piano per la mappatura dei cavi in tutto il Paese, lo sviluppo di una sorveglianza sottomarina e l'approvazione di nuove norme su ciò che è consentito o meno all'interno della Zee francese.

La valutazione dei cavi sottomarini dell'Ue indica anche l'Irlanda e il Portogallo come Paesi che stanno proteggendo in modo proattivo i loro cavi.

D'altra parte, i tedeschi affidano qualsiasi questione nautica alla polizia nazionale, non alla marina, il che potrebbe significare che organizzare una risposta a un attacco ai cavi sarebbe "davvero complicato", ha detto Bueger.

"La Germania è forse un buon caso di Paese che non ha preso abbastanza sul serio la questione e dovrebbe intensificare i piani di risposta", ha detto Bueger.

Protezione dei cavi sottomarini è la priorità

Dopo gli attacchi al Nord Stream del 2022, ha detto Franken, gli attori non sono in "modalità allarme" ma sono "molto desiderosi" di lavorare sulla protezione dei cavi sottomarini.

A febbraio l'Ue ha approvato una raccomandazione che chiede ai membri di proteggere i cavi sottomarini dalle minacce fisiche e di cybersicurezza, anche attraverso un migliore coordinamento.

La Commissione ha anche istituito un gruppo di esperti di cavi sottomarini per fornire consulenza sulle modalità di attuazione della raccomandazione.

Gli episodi di sabotaggio e monitoraggio ostile degli ultimi anni hanno reso evidente che non possiamo dare per scontata la resilienza delle infrastrutture critiche dell'Ue Portavoce Ue

La raccomandazione afferma che l'Ue rafforzerà la sua cooperazione con la Nato, anche se l'alleanza sta intraprendendo iniziative separate, come una divisione per le infrastrutture critiche sottomarine a maggio. Secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito , la raccomandazione aiuterà il comando militare dell'alleanza a decidere dove dispiegare le forze.

La Commissione afferma di aver condotto "stress test" nel 2023 con gli operatori di cavi per "aumentare la preparazione" in caso di sabotaggio.

Un piano per le infrastrutture critiche, adottato dal Consiglio a giugno, "garantirà un rapido coordinamento" tra gli Stati in caso di attacco transfrontaliero a infrastrutture come i cavi sottomarini.

L'equilibrio per i singoli governi e gli organismi come la Nato o l'Ue consiste nel capire "cosa è sufficiente" affinché la rete sia adeguatamente protetta, ha detto Bueger.

"Sembra che ci siano quasi troppe iniziative", ha detto Bueger.

"Sviluppare molti programmi è un'ottima cosa, ma dobbiamo tenere d'occhio la situazione, in modo da non esagerare".