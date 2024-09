L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha commentato la necessità di evitare la guerra in Medio Oriente e l'assistenza dell'Ue all'Ucraina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha avvertito che l'escalation del conflitto traIsraele e Libano è sull'orlo di una guerra vera e propria e ha affermato che sono necessari forti sforzi di mediazione diplomatica per evitare il cammino verso la guerra.

La dichiarazione è stata rilasciata a seguito della riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue a margine della 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Il dibattito di alto livello di quest'anno è incentrato sul tema: "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future".

I civili pagano un prezzo "intollerabile e inaccettabile"

Borrell ha detto che gli attacchi sono sia mirati che casuali, "mirati per lo scopo e casuali per le conseguenze", aggiungendo di condannarli perché i civili stanno pagando un "prezzo inaccettabile".

Domenica, secondo Borrell, gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso cinquecento persone e ne hanno ferite 4.400. Ha sottolineato che il numero di vittime suggerisce che non si tiene conto dell'impatto civile degli attacchi.

Il responsabile della politica estera dell'Ue ha affermato che il rischio di un'escalation è un pericolo per l'intera regione e ha aggiunto che il percorso verso la pace inizia con un cessate il fuoco a Gaza e con l'attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che chiede la cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah.

Borrell ha criticato la mancata attuazione della risoluzione, adottata originariamente nel 2006. "Quasi 20 anni fa [e] sto ancora chiedendo l'attuazione di questa risoluzione".

Da qui ha affrontato la crescente preoccupazione che il Consiglio di Sicurezza rischi di perdere legittimità. "Perché o non sono d'accordo su nulla, o quando sono d'accordo non viene attuata", ha incalzato Borrell.

Guerra in Ucraina

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Borrell ritiene che la Russia abbia ricevuto armi dall'Iran, in particolare missili. Ha sottolineato la preoccupazione per il fatto che questi si sono avvicinati, e in alcuni casi sono entrati, nello spazio degli Stati membri dell'Unione europea.

Il diplomatico europeo ha applaudito Kiev per gli sforzi compiuti con successo nel colpire e distruggere importanti depositi di munizioni in profondità nel territorio russo e ha affermato che il G7 continuerà a discutere del potenziale uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina nella prossima settimana.

Borrell ha dichiarato di essere stato chiaro sulla sua posizione in materia e di essere favorevole. "Non tutti sono favorevoli a questa posizione. Ma vediamo qual è la posizione alla fine della settimana", ha aggiunto.

Borrell ha sottolineato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno dell'Unione europea oggi più che mai, soprattutto per quanto riguarda la situazione energetica del Paese e ha affermato che "la Russia vuole mettere l'Ucraina al buio e al freddo" con l'avvicinarsi dell'inverno.

"Per sostenere l'Ucraina abbiamo presentato alla Commissione una proposta per raccogliere fino a 35 miliardi di euro, per contribuire sia dal punto di vista militare che economico. Ed entrambe le cose devono essere fatte contemporaneamente. Non ha senso fornirvi un generatore di elettricità oggi se poi domani dovrà essere distrutto", ha dichiarato.