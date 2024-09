Il primo ministro Edi Rama afferma di voler promuovere l'Islam tollerante con la creazione di un microstato più piccolo del Vaticano

PUBBLICITÀ

L'Albania sta progettando di creare una propria Città del Vaticano, ma musulmana.

Il New York Times ha riportato che il primo ministro albanese, Edi Rama, annuncerà i piani per la creazione di un microstato sovrano all'interno della sua capitale, Tirana, che seguirà le pratiche dell'Ordine Bektashi, un ordine sufi sciita fondato nel XIII secolo in Turchia.

Se tutto andrà come previsto, il cosiddetto "Stato sovrano dell'Ordine Bektashi" diventerà lo Stato più piccolo del mondo, grande appena un quarto della Città del Vaticano. Questo fazzoletto di terra di 10 ettari avrà una propria amministrazione, passaporti e confini.

Il nuovo Stato consentirà l'uso di alcolici, permetterà alle donne di indossare ciò che vogliono e non imporrà regole sullo stile di vita, riflettendo le pratiche tolleranti dell'Ordine Bektashi. Rama ha affermato che l'obiettivo del nuovo Stato è quello di promuovere una versione tollerante dell'Islam, di cui l'Albania è orgogliosa. "Dovremmo prenderci cura di questo tesoro, che è la tolleranza religiosa e che non dovremmo mai dare per scontato", ha dichiarato al New York Times.

Una lunga tradizione mistica in Albania

La storia dei Bektashi risale al XIII secolo dell'Impero Ottomano, ma quasi un secolo fa la sede dell'Ordine si è trasferita a Tirana dopo essere stata bandita dalla Turchia da Mustafa Kemal Ataturk, il padre fondatore della Repubblica turca.

L'Ordine Bektashi ha una lunga tradizione mistica in Albania. Esplorato dai Giannizzeri, i soldati d'élite dell'Impero Ottomano reclutati in gran parte nelle aree cristiane dei Balcani. La fede sufi non obbliga i devoti a osservare i fondamenti dell'Islam tradizionale.

La tolleranza, tuttavia, non ha portato alla protezione dalle persecuzioni. Per centinaia di anni, i fedeli si sono trovati sotto pressione, sia che i loro padroni fossero cristiani, musulmani o atei, e questo li ha portati in Paesi vicini come il Kosovo e la Macedonia, dopo la conquista dei Balcani da parte dell'Impero Ottomano nel XIV e XV secolo.

I Bektashi sono dedicati ai saggi, noti come dervisci. Il derviscio Baba Mondi è l'attuale leader spirituale dell'ordine. I seguaci lo conoscono con il suo titolo ufficiale, Sua Santità Haji Dede Baba.

Baba Mondi è destinato a diventare il leader dello Stato sovrano dell'Ordine Bektashi, e afferma che le decisioni saranno prese con "amore e gentilezza". In un'intervista rilasciata a Euronews nel 2018, ha dichiarato che "essere un Bektashi significa essere umano. Abbiamo costruito la nostra comunità basandoci sui principi di pace, amore e rispetto reciproco".

Baba Mondi Euronews

Un team di esperti sta lavorando alla legislazione che definisce lo status di sovranità del nuovo Stato all'interno dell'Albania. Anche il Partito Socialista di Rama, che è al governo, dovrà approvarla.

Baba Mondi ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali riconoscano la sovranità del suo Stato. "Siamo gli unici al mondo che dicono la verità sull'Islam" e "non lo confondono con la politica", ha dichiarato al New York Times.