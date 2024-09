La Nato sta testando nuove tecnologie anti-droni

Nuovi strumenti di questo tipo sono cruciali nella guerra in Ucraina, soprattutto dopo che Vladimir Putin ha annunciato che quest'anno la Russia decuplicherà la produzione di droni

PUBBLICITÀ

La scorsa settimana nei Paesi Bassi si è svolta un'esercitazione anti-drone della Nato a cui ha preso parte anche l'Ucraina. L'esercitazione di giovedì si è svolta nello stesso giorno in cui il presidente russo Vladímir Putin ha dichiarato di voler decuplicare la produzione di droni, portandola quest'anno a quasi 1,4 milioni, nel tentativo di conquistare l'Ucraina.

"Bisogna lavorare sodo sul piano della tecnologia per tenere il passo - ha detto Matt Roper, capo dell'intelligence, della sorveglianza e della ricognizione congiunte presso il dipartimento tecnologico e informatico della Nato -. La Russia ha dimostrato di essere un avversario capace nel campo della guerra elettronica. Abbiamo imparato e sperimentato molto osservando ciò che sta accadendo in Ucraina e ci stiamo adattando di conseguenza".

A drone seen flying at a NATO military exercise on 19 September 2024. NATO

Nell'esercitazione annuale della Nato sono state testate più di 50 tecnologie di contrasto ai droni, con la partecipazione di oltre 19 Stati membri della Nato e, per la prima volta, dell'Ucraina. "I droni sono il problema principale degli ucraini - ha detto Yaroslav, un membro del Centro per l'Innovazione del Ministero della Difesa ucraino, che non ha voluto fornire il proprio cognome -. Sono costantemente in cielo. Monitorano il nostro territorio lungo la linea del fronte, a 20 km di profondità".

"Ci creano tanti problemi - sottolinea Yaroslav -. La nostra artiglieria non può operare perché, se viene rilevata, un missile si dirige immediatamente verso di noi, e questo è un grosso problema". La minaccia maggiore è rappresentata dai droni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), utilizzati per la sorveglianza.

Yaroslav è stato vicino alla linea del fronte per testare la tecnologia ucraina e ha detto che i droni ISR non possono essere visti o sentiti. "Operano ad altitudini piuttosto elevate, da 1 a 5 km, e possono trovarsi a grande distanza dal dispositivo di disturbo. E non è così facile da disturbare", ha detto, riferendosi alla capacità di interferire con il loro funzionamento.

Per ovviare a questo problema, l'Ucraina sta studiando altre opzioni, soprattutto droni che colpiscano i droni ISR per distruggerli. L'altro tipo di drone che sta destando preoccupazione nella Nato e in altre nazioni è il drone economico con visione in prima persona (FPV). I droni FPV sono controllati da piloti a terra e riempiti di esplosivo.

Mercoledì scorso l'Ucraina ha utilizzato molti di questi droni per provocare una forte esplosione in un arsenale nella regione russa di Tver. Gli FPV sono fatti di "attrezzature comuni, parti di ricambio comuni, molto difficili da controllare, e poi c'è così tanta varietà di questi che è molto difficile bloccarli tutti", ha detto Yaroslav, che ha aggiunto che non è possibile attaccarli perché trasportano materiali esplosivi e non è facile bloccarli.

Un carro armato durante l'esercitazione militare Nato del 19 settembre 2024. NATO

"Il vaso di Pandora è già aperto. Non è possibile richiuderlo - ha avvertito -. Se qualcuno decidesse davvero di attaccare qualche obiettivo civile in Europa con i droni FPV sarebbe estremamente difficile difenderlo. Non voglio usare la parola impossibile, ma quasi. Si potrebbe sparare a molti di loro, ma non a tutti. Si tratta quindi di una minaccia enorme. Dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo essere preparati".

I timori di un potenziale attacco all'Europa sono alimentati dalle notizie di violazioni dello spazio aereo della Nato da parte della Russia. All'inizio del mese almeno un drone russo Shahed è precipitato in Romania, vicino al confine con l'Ucraina; il presidente della Lettonia ha dichiarato inoltre che un drone militare è caduto nella parte orientale del Paese.

"Sappiamo che la Russia sta portando avanti l'uso continuo di droni in Ucraina e nei dintorni. Sappiamo che hanno rappresentato una vera fonte di rischio e una minaccia per l'alleanza di sovranità - ha detto Roper -. E sappiamo che ci sono stati una serie di eventi che hanno destato preoccupazione nei Paesi delle zone di confine: frammenti di sistemi d'arma e droni sono finiti all'interno dei loro confini sovrani. La Nato non vede di buon occhio tutto ciò e considera l'uso irresponsabile di questi sistemi da parte della Russia, e lo ha comunicato molto chiaramente".

Punto di transizione

Roper ha detto che "siamo in un momento di transizione" dalla fase di ricerca e sviluppo a quella operativa. Alcune di queste capacità sono state mostrate durante l'esercitazione della Nato. Tra le tecnologie testate ce n'è una in grado hackerare un drone durante il volo, scollegarlo dal pilota, riprogrammarlo e prenderne il controllo per farlo volare altrove.

Attualmente viene utilizzata da 27 Paesi in tutto il mondo. "Non è facile prendere il controllo di un velivolo in tempo reale al di fuori di una fabbrica o di un laboratorio, contro la volontà del pilota - ha dichiarato Simon Foreman, direttore operativo della società D-Fend Solutions -. Si tratta di una tecnologia davvero all'avanguardia".

Il prossimo momento "spartiacque

Un'altra tecnologia testata utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per aiutare a identificare e differenziare i tipi di droni. L'azienda scozzese Quell AI non ha ancora lanciato ufficialmente il suo prodotto, ma il suo direttore operativo Bobby Hamilton ha affermato che questo tipo di tecnologia è necessaria per la difesa contro i droni.

L'esercitazione militare della Nato del 19 settembre 2024. NATO

"I nostri modelli sono addestrati per l'identificazione, ma anche per aiutare a mantenere le tracce dei bersagli e quindi rilevare da lontano e ottenere la consapevolezza della situazione per l'utente", ha detto Hamilton a Euronews Next. L'intelligenza artificiale nei droni è il "prossimo spartiacque tecnologico" per la Nato, ha detto Roper, in termini di modalità di inserimento e di contrasto ai droni IA.

Da un lato può essere utilizzata per scopi di difesa, per individuare più facilmente i droni, ma dall'altro lato, in fase di attacco, l'IA, l'apprendimento automatico e la visione computerizzata possono essere utilizzati nei droni per puntare bombe ed esplosivi in un determinato punto.