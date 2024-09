Di Euronews

L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha detto che gli scontri crescenti tra Israele e Hezbollah minacciano di far precipitare il Medio Oriente in una guerra totale. 558 i morti in 2 giorni di bombardamenti

L'esercito israeliano ha affermato che martedì mattina sono stati lanciati più di 65 razzi dal Libano verso il nord di Israele. Circa dieci razzi diretti verso zone a est di Haifa sono stati intercettati dalle difese aeree mentre una raffica di 50 razzi è stata lanciata contro l'area di Kiryat Shmona.

Secondo una nota diffusa dalle forze armate israeliane durante la notte tra lunedì e martedì, l'aviazione israeliana ha colpito "decine di obiettivi di Hezbollah in numerose regioni del sud del Libano", l'artiglieria altri obiettivi nelle zone di Ayta al-Shab e Ramyeh.

In due giorni il bilancio dei morti in Libano è di 558 persone secondo quanto riportato dal ministero della salute. L'Idf ha inviato nuovi messaggi di evacuazione ai civili libanesi residenti nei villaggi in cui Hezbollah ha immagazzinato munizioni nelle case, affermando che gli attacchi aerei contro il gruppo terroristico continueranno anche martedì. "Se vi trovate in prossimità o all'interno di edifici di Hezbollah o di quelli da esso utilizzati per immagazzinare armi, dovete allontanarvi da quelle strutture di almeno un chilometro o andare fuori dal villaggio, immediatamente", ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell'Idf. "Chiunque si trovi vicino ad elementi di Hezbollah si mette in pericolo", aggiunge.

Lunedì gli attacchi israeliani in Libano hanno causato quasi 500 morti

Lunedì ad essere colpiti in Libano sono stati circa 1.300 obiettivi in una delle giornate più sanguinose dalla fine della guerra civile 1975-1990 con almeno 492 morti di cui almeno 35 bambini e 58 donne e oltre 1.600 feriti sotto i raid continui di Israele contro Hezbollah.

In un comunicato Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi Fadi-1 e Fadi-2 contro l'aeroporto militare di Megiddo, a ovest di Afula, in tre attacchi separati. Il gruppo ha anche preso di mira la base aerea di Ramat David e la base di Amos, un hub logistico chiave per le forze israeliane nel nord, con razzi Fadi-2 e Fadi-1. Inoltre, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro una fabbrica di esplosivi nella regione di Zikhron, a circa 60 chilometri dal confine libanese-israeliano.

Israele ordina chiusura scuole nel nord del Paese

Il comando militare interno israeliano ha ordinato la chiusura delle scuole nel nord del Paese a causa dei combattimenti al confine e del lancio di razzi da parte di Hezbollah. Non ci saranno attività nell'area di Megido, Yokneam Illit, Daliyat al-Karmel e Isfiya, riporta il Times of Israel, dopo che erano state già cancellate quelle nelle comunità a nord di Haifa. Intanto, ha riferito Channel 12, Wizz Air, British Airways e Azerbaijan Airlines hanno cancellato tutti i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion a causa dell'intensificarsi degli scontri.

Pezeshkian a Guterres: Iran teme l'allargamento del conflitto

"L'Iran condanna l'aggressione israeliana a Gaza e in Libano ed è preoccupato per l'allargamento del conflitto in tutta la regione" mediorientale, ha affermato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, in un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lunedì sera a margine della sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

"Cerchiamo di stabilire una pace e una sicurezza durature nella regione con l'aiuto dei nostri Paesi vicini, compresi gli stati costieri del Golfo Persico", ha aggiunto Pezeshkian. Secondo l'agenzia iraniana Mehr Guterres ha dichiarato che "fermare la guerra a Gaza è la nostra priorità" e che "il Libano non si trasformerà in un'altra Gaza".

Borrell: tra Israele e Libano è già quasi guerra

Secondo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri uscente Josep Borrell gli scontri crescenti tra Israele e Hezbollah minacciano di far precipitare il Medio Oriente in una guerra totale.

"Posso dire che siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti", ha detto Borrell a New York. "Stiamo assistendo a più attacchi militari, più danni, anche collaterali, più vittime", ha aggiunto l'alto rappresentate Ue riferendosi ai combattimenti con il Libano. "Tutti devono mettere tutta la loro capacità per fermare" quanto sta accadendo, ha affermato Borrell. Riguardo alla Striscia di Gaza, il vicepresidente della Commissione europea ha detto che "nonostante tutta la capacità diplomatica dispiegata nulla è riuscito a fermare la guerra", e ha accusato entrambe le parti di "temporeggiare".