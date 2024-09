Mosca concentra le sue offensive nell'Ucraina orientale e fa sapere che non parteciperà al secondo vertice sull'Ucraina fissato a novembre

Nell'Ucraina orientale Kharkiv è ancora sotto attacco russo. Bombe aeree hanno colpito un edificio residenziale della seconda città ucraina per popolazione dopo Kiev: 21 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 8 anni e due adolescenti di 17 anni. Sessanta residenti sono stati evacuati dall'edificio.

"Tutti stanno ricevendo l'assistenza necessaria", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa settimana il nemico ha lanciato oltre 900 bombe aeree guidate, utilizzato circa 400 droni 'Shahed' e quasi 30 missili. Dobbiamo rafforzare le nostre capacità per proteggere meglio le vite dei cittadini e garantire la sicurezza".

L'Ucraina ha necessità di poter utilizzare le armi a lungo raggio e stiamo lavorando per convincere i nostri partner in relazione a questo.



Continueremo queste discussioni la prossima settimana Volodymyr Zelensky presidente ucraino

Sempre sul fronte orientale, nelle ultime ore si sono registrati oltre 160 scontri tra l'esercito ucraino e le forze russe nei territori di Lymansky, Pokrovsky e Kurakhivskyi. "Gli attacchi russi si sono concentrati soprattutto a Selidovoj", si legge nel report dello Stato maggiore ucraino.

Le autorità ucraine hanno reso noto che tre persone hanno perso la vita nell'offensiva russa di sabato nel Donetsk, nell'est del Paese. Il governatore della regione, Vadim Filashkin, ha dichiarato che altre dodici persone sono rimaste ferite.

Ma gli attacchi delle forze russe continuano anche nel nord est dell'Ucraina. I droni hanno preso di mira gli impianti energetici della città ucraina di Sumy, a pochi chilometri dal confine con la Russia. Secondo i media ucraini, l'obiettivo erano le centrali per la produzione di energia elettrica.

Mosca: "Non andremo al secondo summit sull'Ucraina"

Il Cremlino non lascia spazio all'area negoziale. Mosca ha fatto sapere che non parteciperà al secondo vertice sull'Ucraina fissato a novembre. L'annuncio arriva dopo l'apertura del presidente ucraino Zelensky, che aveva sostenuto l'opportunità della presenza dei delegati russi.

Secondo le autorità russe, il vertice intende proporre la "formula Zelensky" in via esclusiva. Una proposta inaccettabile, secondo la Russia, che vede nel piano ucraino "una capitolazione".

La Russia non ha mai avuto altre alternative nella storia e non c'è alternativa alla nostra vittoria ora Dmitry Peskov portavoce del Cremlino

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato così, ancora una volta, le parole del segretario della Nato Jens Stoltenberg, che ha messo in secondo piano le minacce di ritorsioni fatte da Vladimir Putin in caso di via libera all'uso ucraino di armi occidentali a lungo raggio in Russia.

Stoltenberg "smetterà presto di lavorare dove lavora. Ecco perché si sta permettendo di fare dichiarazioni così irresponsabili", ha aggiunto Peskov in un'intervista per il canale televisivo Rossiya 1. "Credo però che, sfortunatamente, in Europa moltissime persone condividano il suo pensiero. Altre, invece, analizzano attentamente le parole del nostro presidente e capiscono cosa esse comportino veramente".