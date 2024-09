Di Euronews Agenzie: AP

La Turchia vuole che il döner kebab sia registrato in modo da avere lo stesso status protetto nell'Ue del prosciutto Serrano spagnolo e della pizza napoletana, di "Specialità tradizionale garantita"

Manzo e pollo scintillano mentre ruotano lentamente su spiedi verticali prima di essere tagliati in strisce sottilissime. Due cuochi scivolano da una piastra sfrigolante a un tostapane caldo in una danza esperta. Cumuli di pomodori freschi, cavoli e cipolle rosse risplendono in un colorato tableau.

La scena al Kebap With Attitude, nel quartiere alla moda di Mitte a Berlino, è tipica di tutti i chioschi o ristoranti di strada dove i cuochi ammassano gli ingredienti nel pane pita per creare l'amato döner kebab della città.

Ma lo status di questo spuntino potrebbe essere in pericolo se la Commissione europea approverà la richiesta della Turchia di regolamentare il döner kebab.

In gioco c'è un'industria che genera un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di euro nella sola Germania e di 3,5 miliardi di euro in tutta Europa, secondo l'Associazione dei produttori turchi di döner in Europa, con sede a Berlino.

"Dal governo alle strade, tutti mangiano il döner kebab", ha detto Deniz Buchholz, proprietario di Kebap With Attitude, mentre i camerieri portavano le ordinazioni fumanti dalla cucina ai clienti affamati dell'ora di pranzo, in un piovoso lunedì pomeriggio.

La parola "döner" deriva dal verbo turco "dönmek", che significa "girare". La carne viene grigliata per ore su uno spiedo e tagliata quando diventa croccante e marrone. In Turchia, il piatto era originariamente a base di agnello e veniva venduto solo su un piatto. Ma negli anni '70 gli immigrati turchi a Berlino hanno deciso di servirlo in una pita e di modificare la ricetta per renderlo speciale per i berlinesi.

La Turchia sta lottando per ottenere uno status protetto per la sua "specialità tradizionale"

Ad aprile, la Turchia ha chiesto che il döner kebab sia protetto dallo status di "specialità tradizionale garantita". Si tratta di uno status inferiore alla tanto decantata "denominazione di origine protetta" che si applica a prodotti specifici di una regione geografica, come lo Champagne proveniente dall'omonima regione francese, ma potrebbe comunque avere un impatto sui proprietari dei negozi di kebab, sulle loro ricette individuali e sui loro clienti in tutta la Germania.

Secondo la proposta della Turchia, la carne bovina dovrebbe provenire da bovini di almeno 16 mesi. Verrebbe marinata con quantità specifiche di grasso animale, yogurt o latte, cipolla, sale e timo, oltre a peperoni neri, rossi e bianchi. Il prodotto finale verrebbe affettato dallo spiedo verticale in pezzi di spessore compreso tra 3 e 5 millimetri. Il pollo sarebbe regolamentato in modo analogo.

La Commissione europea deve decidere entro il 24 settembre se undici obiezioni alla richiesta, tra cui quella del Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura della Germania, sono fondate. In caso affermativo, Germania e Turchia avranno fino a sei mesi di tempo per trovare un compromesso. L'ultima parola spetta alla Commissione europea.

"Abbiamo preso atto della richiesta della Turchia con un certo stupore", ha dichiarato il Ministero federale tedesco dell'Alimentazione e dell'Agricoltura in una dichiarazione all'Associated Press.

Il kebab è parte della Germania e la diversità dei suoi metodi di preparazione riflette la diversità del nostro Paese: questo deve essere preservato". Nell'interesse dei numerosi appassionati in Germania, ci impegniamo a garantire che il döner kebab possa rimanere come viene preparato e consumato qui", ha dichiarato il ministero.

Sembra che le verdure, il tacchino e alcuni kebab di vitello, tutti popolari in Germania, non sarebbero più consentiti dalla richiesta della Turchia perché non li menziona specificamente, causando confusione nell'industria alimentare tedesca.

"Il kebab appartiene alla Germania. Ognuno dovrebbe poter decidere da solo come prepararlo e mangiarlo qui. Non c'è bisogno di linee guida da Ankara", ha scritto sulla piattaforma sociale X Cem Özdemir, ministro federale tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura, anch'egli di origini turche. Buchholz di Kebap With Attitude ha dichiarato di non essere preoccupato da eventuali regolamentazioni.

Sebbene abbia detto che potrebbe essere un modo per mantenere alta la qualità del döner kebab tradizionale - ritiene che in alcuni luoghi si sia persa - ha aggiunto che i proprietari dei negozi potrebbero dover sfruttare l'eredità berlinese di soluzioni creative per mantenere i loro menu ampliati. "Seguiremo la strada di Berlino e troveremo una soluzione per dargli un nome diverso", ha detto, ad esempio chiamandolo "panino vegetariano".

Il Döner kebab ha un impatto anche sulla sfera politica

La rabbia per i costi del kebab, saliti a due cifre, ha spinto il partito di sinistra Die Linke a chiedere al cancelliere tedesco Olaf Scholz un "price break" che avrebbe sovvenzionato il cibo di strada e fissato un prezzo massimo per i clienti.

Scholz ha rifiutato, ma è intervenuto sui social media per spiegare che l'aumento dei costi alimentari deriva in parte dall'impennata dei costi energetici, alimentati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si è impegnato nella "diplomazia del döner" quando, ad aprile, ha portato in Turchia il proprietario di un negozio di kebab di terza generazione e un intero spiedo di carne. Si è trattato della prima visita ufficiale di un presidente tedesco in un decennio.

La reputazione del presidente populista della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha fatto sì che alcuni cittadini turchi proprietari di negozi di kebab in Germania temessero di esprimersi contro le norme proposte per paura di subire rappresaglie al loro ritorno in patria.

Nella sua obiezione, l'Associazione tedesca degli hotel e dei ristoranti ha scritto che le proposte della Turchia differiscono dalle preparazioni tipiche tedesche per il döner e che i regolamenti potrebbero portare a problemi economici per i negozi di kebab, oltre che a potenziali sfide legali.

L'economia tedesca del döner kebab non dovrebbe sottostare alle regole turche, ha dichiarato l'associazione in un comunicato. "La diversità del kebab deve essere preservata", ha dichiarato l'associazione.