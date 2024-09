Il premier francese Barnier: "Aumentiamo le tasse ai più ricchi"

Di Euronews

"I francesi vogliono e hanno bisogno di giustizia fiscale", ha osservato Michel Barnier, alla ricerca di modi per colmare il deficit di bilancio della Francia

Il nuovo primo ministro francese, Michel Barnier, ha ventilato domenica la prospettiva di un aumento delle tasse per le fasce di reddito più alte e le grandi aziende. Il discorso è stato pronunciato dopo la presentazione del nuovo governo di destra, avvenuta sabato, a quasi tre mesi dalle elezioni lampo in Francia.

"Non ho intenzione di aumentare ulteriormente le tasse per tutti i francesi, né per chi lavora né per la classe media. Ma non posso escludere i più ricchi dallo sforzo nazionale per rettificare la situazione", ha dichiarato Barnier alla televisione France 2.

Barnier si riferiva a una serie di problemi economici ereditati dal precedente governo, in particolare al pesante fardello del debito.

Il deficit di bilancio rimane alto

Il deficit di bilancio della Francia ha raggiunto il 5,5% nel 2023, ben al di sopra dell'obiettivo del governo del 4,9% e del limite dell'Ue del 3%.

Quest'anno, il deficit del settore pubblico francese dovrebbe raggiungere circa il 5,6% del Pil e superare il 6% nel 2025.

Lo sforamento, in parte dovuto alla bassa crescita e alla riduzione delle entrate fiscali, ha già provocato un procedimento disciplinare da parte dell'Ue.

Inoltre, a fine maggio l'agenzia di rating S&P ha declassato il merito di credito della Francia. È stata la prima volta che il rating della Francia è sceso dal 2013.

"Gran parte del nostro debito è stato collocato sui mercati internazionali ed esteri. Dobbiamo mantenere la credibilità della Francia", ha avvertito domenica Barnier. All'inizio del mese aveva già sostenuto che la Francia ha bisogno di una maggiore "giustizia fiscale".

I critici di Barnier hanno minacciato voti di sfiducia al nuovo governo, in quanto molti sostengono che la scelta di destra del presidente Macron come premier non rifletta i risultati delle elezioni di luglio.

Resistenza generale all'aumento delle tasse

Il voto ha visto l'alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP) ottenere la maggior parte dei consensi, anche se nessun partito è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta.

La prospettiva di un aumento delle tasse è scomoda anche per chi fa parte dello stesso schieramento di Macron.

La settimana scorsa, quando l'ipotesi ha fatto notizia, il ministro dell'Interno ad interim Gérald Darmanin ha dichiarato a France 2: "È fuori questione per noi entrare in un governo o sostenere un governo che aumenta le tasse".

L'ex premier Gabriel Attal, che ora è presidente dei deputati di Macron all'Assemblea nazionale, ha dichiarato al quotidiano Le Point che "combatterà per proteggere i francesi dall'aumento delle tasse".

Per rispettare le scadenze francesi e dell'Ue, Barnier deve presentare un bilancio per il prossimo anno entro il 1° ottobre.

Alla luce delle fratture politiche, sembra sempre più improbabile che questa scadenza venga rispettata.