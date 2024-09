Il presidente ucraino si trova negli Stati Uniti per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante la sua visita diplomatica presenterà un "piano della vittoria" nella guerra in Ucraina contro la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "sarà il primo a vedere il piano completo per la vittoria", ha sottolineato Volodymyr Zelensky domenica in un video postato su X mentre era in viaggio verso gli Stati Uniti. Pennsylvania poi New York e Washington, DC, il presidente ucraino parteciperà, tra le altre cose, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a un evento sull'Ucraina organizzato da Biden per mercoledì.

Zelensky visita una fabbrica di munizioni in Pennsylvania

Prima tappa a Scranton, in Pennsylvania, per visitare uno stabilimento che produce proiettili di artiglieria da 155 mm, le munizioni utilizzate dall'esercito ucraino al fronte. Raggiunti accordi per espandere la cooperazione tra lo Stato americano e la regione ucraina di Zaporizhzhia. Come ricordano i media americani l'Ucraina ha già ricevuto più di 3 milioni di proiettili da 155 mm dagli Stati Uniti.

Tra gli incontri di Zelensky in Pennsylvania il governatore Josh Shapiro, il senatore Bob Casey e il membro del Congresso Matt Cartwright.

"Armi per difendere la nostra indipendenza e il nostro popolo. Diplomazia per consolidare i partner e costringere la Russia alla pace - ha detto Zelensky -. E giustizia affinchè la Russia sia ritenuta responsabile di questa guerra e ne subisca le conseguenze".

Nonostante i dettagli del cosiddetto "piano della vittoria" non siano ancora noti, Zelensky ha dichiarato che illustrerà il documento anche ai due candidati alla Casa Bianca, la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump.

La premier Meloni non sarà all'evento sull'Ucraina

Dopo l'intervento al Palazzo di vetro previsto per martedì sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni farà rientro a Roma anticipando di un giorno il ritorno rispetto al programma originario che la vedeva a New York fino al 25 settembre. La premier non prenderà parte all'evento sull'Ucraina organizzato da Joe Biden nella giornata di mercoledì. Secondo fonti italiane Meloni interverrà in collegamento da Palazzo Chigi ribadendo il sostegno fermo a Kiev.