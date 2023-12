Il presidente russo ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dei due nuovi sottomarini nucleari di ultima generazione. Altri tre sono in costruzione e presto entreranno in funzione nell'Oceano Pacifico per rafforzare la Marina. È il primo di una serie di investimenti destinati alla difesa

Il Presidente russo Vladimir Putin si è recato lunedì al cantiere navale Sevmash di Severodvinsk, per assistere alla messa in funzione dei nuovi sottomarini nucleari. Una visita volta a mettere in mostra la potenza nucleare del Paese, sullo sfondo della guerra in Ucraina.

Il viaggio di Putin nella regione nord occidentale di Archangelsk arriva tre giorni dopo aver dichiarato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni, per ottenere un altro mandato presidenziale di sei anni.

Sevmash è l'unico cantiere navale russo che costruisce sottomarini a propulsione nucleare. Putin ha presieduto all'innalzamento della bandiera della Marina sul nuovo "Imperatore Alessandro III" e il sottomarino "Krasnoyarsk".

Il presidente ha dichiarato che la Russia rafforzerà la sua forza navale nelle "aree strategiche più importanti degli oceani".

"Implementeremo sicuramente tutti i nostri piani per la costruzione della flotta navale. Rafforzeremo la prontezza di combattimento della Marina russa e la nostra potenza navale nell'Artico, nell'Estremo Oriente, nel Mar Nero, nel Mar Baltico e nel Mar Caspio - le aree strategiche più importanti dell'oceano mondiale", ha dichiarato Putin.

Putin visita il nuovo sottomarino Mikhail Klimentyev/Sputnik

Putin ha detto che entrambe le navi prenderanno presto servizio nel Pacifico.

L**'Imperatore Alessandro III** è il settimo sottomarino a propulsione atomica a entrare in servizio, della nuova classe Borei (Vento Artico), la prima nuova generazione lanciata dai tempi della guerra fredda. Ognuno di questi è armato con 16 missili balistici intercontinentali Bulava, a testata nucleare. I sottomarini di classe Borei hanno un livello di rumore notevolmente inferiore, che li rende più difficili da individuare dal nemico, e funzionano in modo più semplice.

Putin ha annunciato che altri tre sottomarini di questo tipo sono in costruzione. Fanno parte della triade nucleare russa, che comprende anche missili nucleari terrestri e bombardieri strategici ad armamento nucleare.

Il Krasnoyarsk è invece un sottomarino a propulsione nucleare del nuovo tipo Yasen. È armato con missili da crociera e siluri, è progettato per dare la caccia ai sottomarini nemici ed è anche in grado di attaccare obiettivi a terra. Putin ha dichiarato che sono in costruzione altri cinque sottomarini di questa classe. Non sono stati forniti dettagli sui costi di ogni nuovo sottomarino nucleare in fase di realizzazione.

Putin ha di recente approvato il bilancio 2024 con una quota record di risorse destinate alla difesa e alle forze armate, il 40% della spesa totale circa.