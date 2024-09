In quali paesi si impiega più tempo per andare al lavoro in Europa?

I tempi medi di pendolarismo variano: nei paesi dell'Europa meridionale si impiega meno tempo rispetto a quelli del nord

La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla vita lavorativa: molte persone hanno iniziato a lavorare a distanza durante la pandemia. Da allora le aziende hanno esaminato i vantaggi e gli svantaggi del lavoro da casa. Molte hanno iniziato a offrire opzioni di lavoro a distanza almeno per una parte della settimana.

Tuttavia, alcuni datori di lavoro stanno richiamando il personale in ufficio a tempo pieno. Di recente, Amazon ha posto fine alla sua politica di lavoro ibrido, che imponeva ai dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. La stragrande maggioranza degli occupati nell'UE è ancora pendolare.

Secondo Eurostat, nel 2021 solo il 13,5% degli occupati nell'UE lavorava da casa.

Quanto tempo passano i dipendenti europei a fare i pendolari? Secondo gli ultimi dati disponibili raccolti prima della pandemia nel 2019 dall'ufficio statistico dell'UE, Eurostat, questo dato varia in modo significativo tra i Paesi europei.

Poiché non siamo interessati alla percentuale di dipendenti che lavorano in ufficio, ma piuttosto al tempo di pendolarismo, è comunque utile tracciare le tendenze in Europa.

Nell'UE, composta da 27 Stati membri, il tempo medio di pendolarismo di sola andata per gli occupati di età compresa tra 15 e 74 anni è stato di 25 minuti nel 2019.

La Lettonia ha registrato il tragitto medio più lungo, con 33 minuti, seguita da Ungheria e Lussemburgo, entrambi con 29 minuti.

Al contrario, Cipro ha registrato il tempo medio di percorrenza più breve (19 minuti). La Grecia (20 minuti), l'Italia e il Portogallo (entrambi a 21 minuti) seguono da vicino Cipro.

La maggior parte degli Stati membri dell'UE (17 Paesi) ha tempi di percorrenza compresi tra 24 e 28 minuti. Se si includono l'EFTA, il Regno Unito e alcuni Paesi candidati, l'Islanda si distingue per il tempo medio di percorrenza più breve, pari a soli 15 minuti.

Alcuni Paesi dell'Europa meridionale tendono ad avere tempi medi di pendolarismo più brevi, mentre molti Paesi dell'Europa centrale e occidentale, come Germania, Francia e Svizzera, hanno tempi di pendolarismo intorno ai 25-27 minuti, che si avvicinano alla media UE di 25 minuti.

Determinanti del tempo di pendolarismo

In generale, la struttura urbana e le caratteristiche geografiche delle sedi di lavoro e di abitazione sono importanti determinanti del pendolarismo. Esaminando le "tendenze del tempo di pendolarismo dei lavoratori europei", José Ignacio Giménez-Nadal e i suoi colleghi hanno evidenziato che le relazioni tra il tempo di pendolarismo e una serie di caratteristiche del Paese sono complesse.

Hanno scoperto che "migliori infrastrutture stradali, tassi di disoccupazione più elevati e PIL pro capite sono correlati a tempi medi di pendolarismo più brevi, mentre tassi di motorizzazione più elevati sono correlati a tempi medi di pendolarismo più lunghi".

La quota di non pendolari è più alta in alcuni Paesi

Guardando ai dettagli delle tendenze del pendolarismo, il 4,3% degli occupati non ha avuto bisogno di viaggiare per raggiungere il luogo di lavoro principale nell'UE. La Slovenia ha registrato la quota più alta di "zero minuti" con l'11,8%, seguita da Belgio (8%), Irlanda (7,9%) e Regno Unito (7,6%).

La percentuale di non pendolari è inferiore al 2% in Grecia e in Italia. Per un'analisi più dettagliata, possiamo raggruppare i tempi di percorrenza in tre categorie:

1-29 minuti

30-59 minuti

60 minuti e oltre

Nell'UE, quasi sei persone su 10 (61,3%) hanno un tempo di percorrenza inferiore ai 30 minuti, mentre circa una su quattro (26,3%) ha viaggiato tra i 30 e i 59 minuti da casa al lavoro.

Questi tempi si riferiscono a viaggi di sola andata senza deviazioni.

Tra i Paesi dell'UE, Grecia, Cipro, Italia e Portogallo hanno registrato le percentuali più alte (oltre il 70 percento) di pendolari con tempi di percorrenza compresi tra 1 e 29 minuti, il che significa che i dipendenti di questi Paesi hanno tipicamente viaggi più brevi per recarsi al lavoro.

Più di un terzo degli occupati in Lettonia, Lussemburgo, Romania, Bulgaria e Ungheria effettua un pendolarismo tra i 30 e i 59 minuti.

Chi trascorre più ore di pendolarismo?

Nel 2019, più del 10% degli occupati in quattro Paesi dell'UE e nel Regno Unito ha fatto un tragitto di 60 minuti o più.

Le percentuali più alte, comprese tra il 10,6% e il 13,5%, sono state registrate in Lettonia, Regno Unito, Irlanda, Belgio e Ungheria.

In tutta l'UE, l'8,1% degli occupati fa un pendolarismo di un'ora o più.

La tabella precedente fornisce una ripartizione più dettagliata delle categorie di tempo di pendolarismo.

I Paesi dell'Europa meridionale (Grecia, Cipro, Portogallo e Italia) tendono ad avere spostamenti più brevi, mentre quelli dell'Europa orientale (Lettonia, Romania, Bulgaria e Ungheria) registrano una quota maggiore di spostamenti più lunghi.

I Paesi dell'Europa occidentale e settentrionale mostrano un mix più equilibrato di tempi di pendolarismo.

Una trasformazione storica del lavoro

D'altra parte, il lavoro a distanza è diventato sempre più una parte significativa della vita lavorativa moderna. "Il mondo sta attraversando una trasformazione storica del lavoro", ha dichiarato a Euronews Next Pawel Adrjan, responsabile della ricerca EMEA dell'Indeed Hiring Lab. "I nostri dati mostrano che le ricerche di lavoro da remoto e ibrido sono ai massimi storici o quasi in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito". Sebbene il tempo di pendolarismo e il lavoro da remoto siano indicatori diversi, Eurostat si aspetta che la situazione sia cambiata.

La maggior parte del tempo risparmiato torna ai datori di lavoro

Un recente studio ha rilevato che, sebbene i pendolari risparmino molto tempo evitando gli spostamenti, gran parte di questo "tempo risparmiato" viene restituito ai loro datori di lavoro. Secondo una ricerca del National Bureau of Economic Research (NBER), coloro che hanno lavorato da casa durante la pandemia hanno dedicato in media il 40% del tempo risparmiato a lavori primari e secondari, il 34% al tempo libero (24 minuti) e l'11% al lavoro di cura (8 minuti).

Pendolari più lunghi legati a un minore benessere

Nella loro analisi dell'"onere dei pendolari" in 35 Paesi europei, Toon Zijlstra e Ann Verhetsel hanno riscontrato un chiaro legame tra tempi di spostamento più lunghi e minore benessere.

La loro ricerca dimostra che le persone che hanno un percorso più lungo tendono a registrare livelli di benessere più bassi.

I livelli di soddisfazione dei trasporti pubblici nelle capitali e nelle città europee variano in modo significativo.

Che cos'è realmente il tempo di pendolarismo?

Secondo Eurostat, il tempo di pendolarismo abituale si riferisce al modo di trasporto più frequentemente utilizzato in condizioni meteorologiche normali, escludendo condizioni estreme o traffico insolito.

Se due modalità di trasporto vengono utilizzate in egual misura (ad esempio l'auto per metà del tempo e l'autobus per l'altra metà), gli intervistati stimano il tempo medio di pendolarismo.