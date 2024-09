Tesla ha annunciato che il Full Self Driving in Europa e in Cina verrà lanciato nel 2025 - Diritti d'autore AP Photo/Chris Carlson, File

Di Euronews

Secondo la roadmap condivisa sui social Tesla ha fatto sapere di aver intenzione di introdurre la Full Self Driving in Europa e in Cina nel primo trimestre del 2025. Attesi passi avanti per le normative europee sulla guida autonoma