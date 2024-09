L'insoddisfazione per il trasporto pubblico nelle capitali è più sentita nell'Europa meridionale e in alcune zone dei Balcani. La percentuale di soddisfazione aumenta nelle città del nord Europa. A Roma solo il 29% degli abitanti è soddisfatto dei trasporti pubblici

Secondo il rapporto della Commissione europea sulla qualità della vita nelle città europee i trasporti pubblici hanno un grande impatto sulla soddisfazione generale dei residenti per la città in cui vivono.

L'indagine, che ha raccolto le risposte di oltre 71mila persone in 83 città europee, ha rilevato che nel 2023 circa sette residenti su dieci erano generalmente soddisfatti del trasporto pubblico nella loro città.

Tuttavia, esiste un enorme divario nei livelli di soddisfazione dei trasporti pubblici tra le capitali e le città europee.

La soddisfazione varia dal 29 per cento di Roma e Tirana al 91 per cento di Vienna, dal 22 per cento di Palermo al 95 per cento di Zurigo.

Se si considerano le capitali, si nota una tendenza geografica che vede le città dell'Europa settentrionale e occidentale più soddisfatte dei trasporti pubblici, mentre le città dell'Europa meridionale e orientale registrano tassi di soddisfazione inferiori.

La soddisfazione per i trasporti pubblici ha superato l'85 per cento in tre capitali del nord Europa - Helsinki, Oslo e Stoccolma - seguite da vicino da Copenaghen, con l'81 per cento di soddisfazione.

La capitale dell'Islanda, Reykjavik, rappresenta un'eccezione nella regione, con un tasso di soddisfazione inferiore del 56 per cento.

Più della metà dei residenti di sei capitali si è dichiarata insoddisfatta dei servizi di trasporto pubblico. Queste città includono Roma, Tirana, Podgorica, Belgrado, Nicosia e Skopje.

Nonostante la tendenza geografica, alcuni Paesi limitrofi mostrano contrasti significativi: il livello di soddisfazione più alto (Vienna al 91 per cento) e quello più basso (Roma al 29 per cento) si registrano rispettivamente nelle capitali di Austria e Italia.

Diversi fattori possono influenzare la soddisfazione per il trasporto pubblico. Nell'indagine è stato chiesto ai residenti di indicare se fossero d'accordo o meno sul fatto che i trasporti pubblici siano convenienti, sicuri, facili da raggiungere, frequenti (arrivano spesso) e affidabili(arrivano come previsto).

La percentuale di residenti che si sono detti d'accordo sul fatto che i trasporti pubblici siano convenienti nelle loro città è variata in modo significativo tra le capitali, dal 48 per cento di Riga al 93 per cento di Tallinn.

I tassi di percezione dell'economicità sono stati relativamente bassi nelle città nordiche come Oslo, Helsinki e Stoccolma, nonostante queste capitali abbiano alti livelli di soddisfazione generale per il trasporto pubblico.

I punteggi non si basano su un confronto effettivo delle tariffe ma riflettono piuttosto le percezioni dei residenti nelle loro città.

Anche la percezione dell'accessibilità economica varia tra le cinque principali economie europee, dal 62 per cento di Londra all'81 per cento di Berlino. Quasi due terzi dei parigini (66 per cento) ritengono che il trasporto pubblico sia conveniente.

Soddisfazione mezzi pubblici: i romani i più insoddisfatti

Nella maggior parte dei casi i residenti delle capitali tendono ad avere una percezione più elevata della sicurezza dei trasporti pubblici. Tuttavia, a Roma, meno della metà della popolazione (45 per cento) ritiene che i trasporti pubblici siano sicuri.

Ad eccezione di Ankara, anche le capitali dei Paesi candidati all'adesione all'Ue hanno riportato una percezione di sicurezza inferiore.

A Parigi, solo sette residenti su 10 (71 per cento) ritengono che i trasporti pubblici siano sicuri. Roma ha registrato i punteggi più bassi in quattro indicatori chiave: sicurezza, facilità di accesso, frequenza e affidabilità.

Con poche eccezioni, anche le capitali dei Paesi candidati all'adesione all'Ue tendono ad avere punteggi più bassi in questi indicatori.

Soddisfazione mezzi pubblici: capitali e città europee a confronto

I livelli di soddisfazione del trasporto pubblico sono leggermente più alti nelle città non capitali (73 per cento) rispetto alle capitali europee (69 per cento).

Secondo il "Rapporto sulla qualità della vita nelle città europee 2023", nove delle dieci città con i livelli di soddisfazione dei trasporti pubblici più basse si trovano negli Stati membri meridionali e nei Balcani occidentali, dove i livelli di soddisfazione sono stati rispettivamente del 59 per cento e del 39 per cento.

Anche la Turchia ha riportato un punteggio basso pari al 59 per cento.

Le differenze di soddisfazione all'interno dello stesso Paese

Il livello di soddisfazione varia anche tra le città dello stesso Paese: il 67 per cento dei residenti di Parigi e Marsiglia si è dichiarato soddisfatto del trasporto pubblico, mentre la percentuale è stata dell'84 per cento a Lille e dell'87 per cento a Strasburgo.

Il divario è più evidente a Cluj-Napoca in Romania (83 per cento) e a Bucarest (54 per cento).

Esiste una correlazione tra soddisfazione e convenienza economica?

Euronews Next ha condotto dei test di correlazione di Pearson di base per esaminare i possibili legami tra il livello di soddisfazione del trasporto pubblico e gli altri cinque indicatori principali dell'indagine.

È stato riscontrata una debole correlazione positiva tra i livelli di soddisfazione complessiva e la percezione dell'accessibilità dei trasporti pubblici tra i residenti.

Ciò suggerisce che l'accessibilità economica non è un forte indicatore della soddisfazione complessiva per il trasporto pubblico.

Al contrario, abbiamo riscontrato forti correlazioni tra i livelli di soddisfazione e ciascuna delle quattro variabili - sicurezza, accessibilità, affidabilità e frequenza - separatamente in 83 città.

All'aumentare della percezione che il trasporto pubblico sia "sicuro", "facile da raggiungere", "affidabile" e "frequente", la soddisfazione complessiva aumenta in modo significativo. Il coefficiente di correlazione è di 0,87 per "facilità di accesso" e "frequenza", seguito da 0,83 per "affidabilità" e 0,79 per "sicurezza".

Il coefficiente massimo possibile può essere 1 o -1, indicando una correlazione perfetta.

In ogni città sono stati intervistati almeno 839 residenti.

Cambiare i comportamenti nei confronti del trasporto pubblico

La Commissione europea incoraggia il cambiamento dei comportamenti nei confronti della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto green e intelligenti. L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico più attraente ed efficiente nell'Ue.

Secondo Intelligenttransport, una coalizione di 43 organizzazioni di trasporto europee, tra cui l'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico (UITP), chiede un aumento dei finanziamenti europei per il trasporto pubblico.