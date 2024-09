Di Euronews

L'analista indipendente di politica estera Adnan Nasser ha dichiarato a Euronews che la guerra è una questione di “scala e grado”

La tensione tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah sono in rapida crescita, con entrambe le parti che si sono scambiate pesanti attacchi dopo l'esplosione dei cercapersone a Beirut martedì scorso.

Ma nessuno chiama ancora il conflitto “guerra”. I funzionari israeliani sostengono di non essere in cerca di una guerra con Hezbollah e incoraggiano il gruppo a fermare i suoi attacchi e ad allontanarsi dal confine.

Hezbollah, da parte sua, ha detto di non volere una guerra ma di essere pronto ad affrontarla e ha rifiutato di cessare i suoi attacchi finché non ci sarà un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza.

L'analista indipendente di politica estera Adnan Nasser ha dichiarato a Euronews che Hezbollah è impegnato in una “guerra limitata” con Israele sin dagli attacchi del 7 ottobre scorso, che hanno scatenato la guerra tra Israele e Hamas. Le recenti escalation, tuttavia, violano le “regole di ingaggio” che in precedenza caratterizzavano le tensioni tra Israele e Hezbollah, ha dichiarato Nasser.

“La guerra ha incluso più fronti. È una questione di scala e di grado. Vogliamo che tutti questi altri fronti, Libano, Yemen, rischino di assomigliare a Gaza dopo quasi un anno di bombardamenti da parte dell'esercito israeliano?”, ha chiesto.

Sebbene gli attacchi israeliani abbiano ucciso centinaia di persone, Andreas Krieg, analista militare del King's College di Londra, afferma che il termine "guerra" non è ancora stato applicato perché “non ci sono stati stivali sul terreno”, cioè soldati sul campo.

Come potrebbe essere una guerra su larga scala in Medio Oriente

In passato gli esperti erano generalmente d'accordo sul fatto che qualsiasi guerra futura tra Israele e Hezbollah sarebbe stata simile a quella combattuta nel 2006, ma molto, molto peggiore.

Per anni, l'idea di Israele di una futura guerra con il Libano è diventata nota come “Dottrina Daniyeh”, con gli ufficiali che avvertivano che l'esercito avrebbe punito parti del Libano stesso per spianare le roccaforti di Hezbollah. Nel frattempo, Hezbollah ha trascorso anni a espandere e migliorare il suo arsenale e si ritiene che abbia circa 150mila razzi e missili in grado di colpire tutte le parti di Israele.

L'accumulo militare e le minacce hanno creato una situazione di deterrenza reciproca che ha mantenuto il confine sostanzialmente tranquillo dal 2006 fino all'ottobre dello scorso anno. Per la maggior parte dell'anno scorso, la regione si è preparata al peggio, ma entrambe le parti hanno dato prova di moderazione e i discorsi di “guerra totale” sono rimasti ipotetici.

Le recenti tensioni, tuttavia, minacciano di sconvolgere la situazione. “Siamo saliti di un gradino, ma non siamo ancora arrivati all'attico”, ha dichiarato Uzi Rabi, direttore del Centro Moshe Dayan per gli studi sul Medio Oriente e l'Africa dell'Università di Tel Aviv. “Alla fine, non vedo alternative a un'operazione di terra”.

L'invio di truppe sul terreno renderebbe il conflitto una guerra?

Qualsiasi decisione israeliana di inviare carri armati e truppe nel Libano meridionale porterebbe molti a definire il conflitto come una guerra. Tuttavia, le due cose non vanno necessariamente di pari passo.

Sebbene Israele abbia ufficialmente dichiarato guerra a Gaza quasi tre settimane prima di inviare truppe di terra, le forze di terra israeliane hanno operato nella Cisgiordania occupata per decenni senza che nessuno suggerisse che l'incursione costituisse una guerra.

In modo simile, la Russia ha inviato le sue forze per annettere illegalmente l'Ucraina nel 2014. Solo quando Mosca ha dichiarato un'invasione su larga scala del Paese all'inizio del 2022 il conflitto è stato definito internazionalmente una guerra. Un'incursione di terra israeliana limitata potrebbe comunque lasciare spazio a entrambe le parti per fare marcia indietro.

Il Libano probabilmente vedrebbe un'invasione di terra come una palese violazione della propria sovranità e un atto di guerra. Tuttavia, Beirut ha già accusato Israele di violare il suo spazio aereo e di occupare il territorio conteso lungo il confine.

Sulla carta, i due Paesi sono ufficialmente in stato di guerra dal 1948.