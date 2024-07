Oltre a Vienna, in testa alla classifica, altre tre città europee sono entrate nella top 10 in un anno in cui l'instabilità globale e il costo della vita hanno pesato molto

Ci sono molti aggettivi che si possono usare per descrivere Vienna: bella, storica, pittoresca, colta. Ora è possibile aggiungerne un altro all'elenco: coerente. Per il terzo anno consecutivo, la capitale austriaca è stata incoronata città più vivibile del mondo tra le 173 elencate nell'annuale Global Liveability Index di The Economist.

La presa della città sul primo posto sembra inattaccabile, con il 2024 che segna la nona occasione sugli ultimi 11 rapporti dell'indice in cui ha conquistato il primo posto.

Con punteggi perfetti in quattro delle cinque categorie di quest'anno, non è stata affatto una vittoria netta per Vienna, ma dato il suo continuo dominio, i suoi cittadini sanno come vivere bene.

Gran parte della top 10 di quest'anno è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2023, anche se sono cambiate le sorti di una o due città che sono salite in classifica o sono scivolate indietro.

Un cambiamento evidente è il dominio delle città dell'Europa occidentale, che hanno conquistato i primi tre posti e hanno quattro posizioni nella top 10.

Come vengono decise le classifiche

La vivibilità è un concetto soggettivo e naturalmente il Global Liveability Index di The Economist non è infallibile. Tuttavia, i punteggi sono determinati da una serie di parametri di riferimento.

La classifica generale di ogni città è determinata dalla media dei punteggi su 100 in cinque diverse categorie: stabilità, cultura e ambiente, istruzione, sanità e infrastrutture.

Tra le cinque grandi categorie vi sono 30 punti di dati e analisi che contribuiscono a determinare il punteggio di ciascuna categoria.

Per esempio, alla voce stabilità si tiene conto della minaccia del terrorismo, dell'incidenza dei disordini civili e dei livelli di criminalità. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e l'istruzione, si esaminano la qualità e la disponibilità dei servizi. Per quanto riguarda le infrastrutture, vengono valutati i trasporti pubblici, le strade, i collegamenti, gli alloggi e i servizi pubblici.

Quest'anno il punteggio medio è salito a 76,1 su 100, grazie ai miglioramenti registrati in settori come l'istruzione e la sanità. Tuttavia, la stabilità è stata l'unica categoria in cui il punteggio è crollato.

Oltre alle proteste in Europa incentrate sull'immigrazione e sull'agricoltura, ai disordini civili e alle guerre in altre parti del mondo, continua a pesare la crisi del costo della vita.

L'inflazione è stata citata come la causa principale della crisi abitativa in molte città della classifica, tra cui l'Australia e il Canada, dove la disponibilità di alloggi in affitto è bassa e il costo di acquisto degli immobili è alle stelle.

L'Europa dell'Est si mette al passo con l'Occidente

Come Vienna, anche l'Europa occidentale rimane la regione più vivibile del mondo, con quattro categorie su cinque.

Quest'anno sono 30 le città dell'Europa occidentale presenti nella classifica, con un punteggio medio totale di 92 su 100.

Tuttavia, il punteggio complessivo della regione è scivolato indietro rispetto all'anno scorso a causa della crescente instabilità in Paesi come la Germania e l'Irlanda, che sono stati scossi da proteste dirompenti, ha rilevato l'indagine.

Il miglioramento maggiore tra tutte le regioni è stato registrato nell'Europa orientale, al quarto posto, sulla base dei punteggi relativi all'istruzione superiore e all'assistenza sanitaria.

Tra i maggiori spostamenti in classifica vi è Budapest, che ha ricevuto un punteggio di 92 ed è salita di sette posizioni al 32° posto.

Belgrado e Bucarest (entrambe con un punteggio di 74,5) sono salite rispettivamente di sei e cinque posizioni, posizionandosi insieme al 94° posto.

Per quanto riguarda i cali peggiori, otto città dell'Europa occidentale sono scese in classifica. Dublino ha registrato il calo più marcato, scendendo di sette posizioni al 39° posto.

Le città tedesche hanno in genere registrato le peggiori flessioni, con Monaco di Baviera che è scivolata di sei posizioni al 27° posto, insieme ad Amburgo che è scesa di cinque posizioni.

Stoccarda, Berlino e Düsseldorf sono scese in basso nella classifica, così come Bruxelles e Barcellona.

Il calo maggiore è stato registrato da Tel Aviv, che è scesa di 20 posizioni, passando dal 92° al 112° posto, a causa dell'impatto della guerra a Gaza, oltre che per i colpi subiti nelle categorie cultura e ambiente e infrastrutture.

Chi ha conquistato i primi 10 posti?

9. Auckland, Nuova Zelanda

Auckland, New Zealand. Canva

Auckland ha registrato il secondo miglior miglioramento nel 2023, con un balzo di 25 posizioni per entrare nella top 10. È riuscita a mantenere la sua posizione nel 2024 con punteggi costantemente alti in tutte e cinque le categorie e un perfetto 100 per l'istruzione.

9. Osaka, Giappone

Osaka, Japan. Canva

Altra città che non si muove, Osaka è l'unica città giapponese e l'unica città asiatica a essere rappresentata nella top 10. Ha ricevuto il punteggio più basso per cultura e ambiente tra le 10 città classificate, con 86,8, ma ha ottenuto un punteggio perfetto di 100 nelle categorie stabilità, sanità e istruzione.

7. Vancouver, Canada

Vancouver, Canada. Canva

Mentre Toronto è uscita dalla top 10 quest'anno, Vancouver è riuscita a mantenere un posto in cima alla classifica, anche se è scivolata di due posizioni. Come per altri città canadesi e anche per l'Australia, l'edilizia abitativa è stata un fattore significativo del declino di quest'anno.

7. Sydney, Australia

Sydney, Australia Canva

Mentre i primi 10 Paesi europei hanno visto una risalita nella classifica del 2024, Sydney, insieme a Melbourne, è scivolata di 3 posizioni quest'anno al 7° posto a causa della carenza di alloggi disponibili.

5. Ginevra, Svizzera

Geneva, Switzerland. Canva

Mantenere gli standard mentre altri sono scivolati indietro ha fatto sì che la città svizzera di Ginevra sia in buona posizione, passando dal 7° posto con Calgary nel 2023 al 5° posto con la città canadese quest'anno. A pari merito con l'unica altra città svizzera presente nella top 10, Zurigo, Ginevra è stata leggermente penalizzata nella sua offerta culturale.

5. Calgary, Canada

Calgary, Canada. Canva

In controtendenza rispetto alle altre città canadesi presenti nella top 10, Calgary ha migliorato la sua posizione in classifica nel 2024, salendo di due posizioni e recuperando parte del terreno perso dal terzo posto del 2022. È stata solo una delle quattro città della top 10 a ottenere un punteggio di 100 per la stabilità.

4. Melbourne, Australia

Melbourne, Australia. Canva

Melbourne ha subito un calo minore rispetto a Sydney nel 2024, scivolando di una sola posizione, ma è stata comunque colpita da problemi simili legati ai costi e alla disponibilità di alloggi. Tuttavia, l'assistenza sanitaria e l'istruzione sono state valutate positivamente, con un punteggio di 100 rispettivamente.

3. Zurigo, Svizzera

Zurich, Switzerland. Canva

La città più grande della Svizzera è passata dal sesto posto nel 2023 al terzo nel 2024, grazie ai punteggi perfetti in materia di sanità e istruzione. Zurigo, insieme alle altre citate nella top 3, è sempre presente negli indici dei migliori luoghi in cui lavorare e vivere, ma è anche una delle città più costose al mondo in cui risiedere.

2. Copenaghen, Danimarca

Copenhagen, Denmark. Canva

Sembra che i danesi siano perfettamente felici di essere al secondo posto, mantenendo il secondo posto per il terzo anno consecutivo dietro a Vienna. La Danimarca è anche costantemente al secondo posto tra i Paesi più felici al mondo, dopo la Finlandia, quindi c'è qualcosa da dire quando si vive nella capitale di un Paese così soddisfatto del proprio stile di vita. Copenaghen mantiene punteggi perfetti in termini di stabilità, istruzione e infrastrutture.

1. Vienna, Austria

Vienna was crowned the world's most liveable city in 2024. Canva

Quest'anno Vienna ha ricevuto un punteggio di 100 in quattro categorie su cinque, ma come nel rapporto dell'anno scorso, la città è stata penalizzata nella categoria cultura e ambiente con un punteggio di 93,5, a causa della mancanza di grandi eventi sportivi. Tuttavia, i punteggi pieni nella maggior parte delle categorie sono sufficienti a superare Copenaghen.