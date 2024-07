Di Euronews Agenzie: AP

L'azienda di Redmond comunica il numero di dispositivi affetti dal caos informatico dopo l'aggiornamento di Crowdstrike. Il blocco ha causato la sospensione di centinaia di voli in tutto il mondo e mandato in tilt ospedali, banche e stazioni ferroviarie

Microsoft ha stimato che circa 8,5 milioni di computer in tutto il mondo sono stati colpiti dal blocco informatico provocato dal problema di aggiornamento del software di Crowdstrike.

È la prima volta che Microsoft indica le dimensioni dell'interruzione e suggerisce che potrebbe trattarsi del peggior evento informatico della storia. Sul suo blog ufficiale, l'azienda ha dichiarato che, sebbene il bug abbia colpito meno dell'1% di tutti i computer con Windows, "l'ampio impatto economico e sociale riflette l'uso di Crowdstrike da parte di aziende che gestiscono molti servizi critici".

L'amministratore delegato di Crowdstrike, George Kurtz, si è scusato per il caos e ha dichiarato, nella tarda serata di venerdì, che l'azienda aveva rilasciato un aggiornamento e che i computer stavano lentamente tornando alla normalità, ma ha avvertito che potrebbe passare "un po' di tempo" prima che tutti i sistemi funzionino normalmente.

Le critiche alla dipendenza da sistemi informatici

"Non ero così sorpreso che un incidente avesse causato una grave interruzione digitale globale. Forse mi ha un po' sorpreso che la causa sia stata un aggiornamento del software di una società di cybersicurezza molto rispettata", ha dichiarato Ciaran Martin, ex capo del National Cyber Security Centre del Regno Unito.

"Nel settore abbiamo parlato a lungo della fragilità intrinseca delle parti fondamentali di Internet, questi piccoli pezzi di attività e infrastrutture che sono alla base di tutto e che se vanno male possono avere conseguenze globali davvero gravi", ha aggiunto Martin.

L'ex responsabile del settore informatico dell'organizzazione britannica per l'intelligence e la sicurezza GCHQ Sally Walker ha sottolineato che l'interruzione ha messo in evidenza l'entità della dipendenza che la maggior parte delle persone ha dai propri sistemi informatici e l'impatto devastante che interruzioni come questa possono avere.

"Sottolinea che viviamo in un mondo di dipendenza e vulnerabilità e che le interruzioni possono accadere e accadranno e che l'informatica è al centro delle nostre operazioni quotidiane, delle nostre imprese, delle nostre economie, di tutto ciò che riguarda la nostra vita. Quindi questo accadrà e continuerà ad accadere", ha dichiarato Walker. L'esperta ha anche messo in guardia da attori "malintenzionati" che sfrutteranno l'ambiguità e la confusione che circondano un'interruzione di servizio.

Le preoccupazioni per i tentativi di phishing dopo il blocco di Microsoft

A questo messaggio ha fatto eco il National Cyber Security Centre, che ha avvertito i cittadini e le aziende di stare attenti ai tentativi di phishing. Anche l'agenzia per la sicurezza informatica del governo tedesco ha avvertito che i criminali informatici stanno cercando di approfittare della situazione attraverso phishing, siti web falsi e altre truffe e che è in circolazione un codice software "non ufficiale". "La nostra conoscenze dei rischi, la nostra comprensione di ciò che può andare male o di ciò che potrebbe andare male, non cambiano a causa di un incidente come questo. La realtà è che il rischio esiste ogni giorno", ha dichiarato Sally.