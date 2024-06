Quasi seicento membri del pubblico hanno testato il dispositivo e solo quattro non sono stati in grado di utilizzarlo alla Royal Society Summer Science Exhibition nel 2022

Gli scienziati hanno sviluppato con successo un nuovo pollice aggiuntivo robotico controllabile, progettato per migliorare la produttività.

I ricercatori dell'Università di Cambridge affermano che il pollice robotico può aiutare a espandere le capacità della mano umana, dal trasporto di più bicchieri da bibita e dal mescolamento delle carte da gioco all'esecuzione di interventi chirurgici.

"Siamo davvero entusiasti delle potenziali opportunità di utilizzare il pollice per migliorare la produttività nei contesti lavorativi, in particolare quelli che fanno affidamento sulla destrezza manuale della mano per svolgere il proprio lavoro", ha dichiarato Tamar Makin, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Cambridge. "Può trattarsi di manovali che cercano di saldare un kit complicato o anche di chirurghi che devono destreggiarsi tra molti strumenti allo stesso tempo", ha aggiunto.

Il pollice robotico adattabile

Nel 2022, il terzo pollice è stato presentato alla Royal Society Summer Science Exhibition, dove quasi seicento persone hanno testato il dispositivo. Solo quattro non sono stati in grado di usare il pollice robotico perché non si adattava bene alla loro mano o perché non riuscivano a controllarlo con i piedi.

Il team di ricerca spiega che i sensori di pressione sviluppati appositamente per la mostra non erano adatti a bambini molto leggeri. I compiti consistevano nel prendere i chiodini da una tavola e manipolare gli oggetti in un breve lasso di tempo.

Secondo i risultati pubblicati a maggio su Science Robotics, "il 98 per cento dei partecipanti è stato in grado di manipolare con successo gli oggetti usando il pollice in più durante il primo minuto di utilizzo, senza influenze significative di sesso, mano o affinità con gli hobby che coinvolgono le mani".

Come funziona?

I ricercatori sono ottimisti sulle possibili applicazioni del terzo pollice, estendendole ad ambienti professionali altamente qualificati. "Si tratta di una tecnologia progettata specificamente per persone con due mani e cinque dita, per consentire loro di fare di più con le mani", ha detto Makin.

"Stiamo cercando di superare le limitazioni del nostro corpo in carne e ossa e di permettervi di interagire con il mondo in un modo completamente nuovo", ha aggiunto. Il team di ricerca afferma che il terzo pollice è controllato da un sensore di pressione posto sotto ciascun alluce o piede.

La pressione esercitata dall'alluce destro tira il terzo pollice attraverso la mano, mentre la pressione esercitata dall'alluce sinistro tira il pollice verso le dita. L'entità del movimento del terzo pollice è proporzionale alla pressione esercitata. Dani Clode, lo sviluppatore del terzo pollice, afferma che il dispositivo è facile da usare.

"Ogni strumento che impariamo a usare nella nostra vita quotidiana richiede un po' di allenamento e di esperienza nel contesto della nostra giornata. Il pollice non è diverso, ma ciò che è davvero entusiasmante del pollice è che sembra davvero complesso fin dall'inizio e in realtà non lo è", ha detto Clode. Ha aggiunto che le persone possono usarlo in un minuto, senza che ci vogliano anni per impararlo. Secondo il team di ricerca, il dispositivo robotico potrebbe anche offrire supporto a chi ne ha bisogno.

"Anche se il pollice è stato progettato per le persone normodotate, possiamo facilmente immaginare situazioni in cui le persone con disabilità potrebbero godere o beneficiare dell'aiuto supplementare del pollice, quindi stiamo cercando di costruire il pollice come un'alternativa alla tecnologia di assistenza tradizionale", ha detto Makin. I ricercatori sperano che, con ulteriori test, il terzo pollice possa ridefinire le capacità umane.