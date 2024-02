Lunedì è stato un grande giorno per il gigante tecnologico Microsoft, che ha svelato i nuovi principi guida per la governance dell'AI e un accordo pluriennale con Mistral AI

Il colosso tecnologico Microsoft ha presentato una nuova serie di principi guida per la gestione della sua infrastruttura di intelligenza artificiale (AI), aprendo di fatto l'accesso alla sua tecnologia agli sviluppatori.

L'annuncio è stato dato lunedì a Barcellona, in occasione della fiera tecnologica Mobile World Congress 2024, dove l'intelligenza artificiale è uno dei temi principali di quest'anno.

Microsoft amplierà l'accesso al suo cloud

Uno degli assi portanti dei "Principi di accesso all'AI" recentemente pubblicati è la democratizzazione dell'intelligenza artificiale attraverso i modelli open source dell'azienda.

L'azienda ha dichiarato che intende farlo ampliando l'accesso alla sua infrastruttura di cloud computing AI.

Parlando a Euronews Next a Barcellona, Brad Smith di Microsoft, ha anche detto che l'azienda vuole rendere i suoi modelli di intelligenza artificiale e gli strumenti di sviluppo disponibili agli sviluppatori di tutto il mondo, permettendo ai Paesi di costruire le proprie economie di AI.

"Penso che sia estremamente importante perché stiamo investendo enormi quantità di denaro, francamente più di qualsiasi governo del pianeta, per costruire i centri dati AI in modo che in ogni paese le persone possano utilizzare questa tecnologia", ha detto Smith.

"Possono creare il loro software di AI, le loro applicazioni, possono usarle per le aziende, per i servizi ai consumatori e simili".

I "Principi di accesso all'AI" sottolineano l'impegno dell'azienda nei confronti dei modelli open source. Open source significa che il codice sorgente è a disposizione di tutti nel pubblico dominio per essere utilizzato, modificato e distribuito.

"Fondamentalmente [i principi] dicono che non lo stiamo costruendo solo per noi. Lo stiamo rendendo accessibile alle aziende di tutto il mondo, in modo che possano investire nelle loro invenzioni riguardanti l' intelligenza artificiale", ha dichiarato Smith a Euronews Next.

"In secondo luogo, abbiamo una serie di principi. È molto importante, credo, trattare le persone in modo equo. Di modo che quando usano questa tecnologia, capiscano come stiamo rendendo disponibili gli elementi costitutivi, in modo da conoscerli e poterli usare", ha aggiunto.

"Non prenderemo i dati che stanno sviluppando per loro stessi o li utilizzeremo per competere con loro. Non cercheremo di imporre loro di raggiungere i consumatori o i loro clienti attraverso un app store sul quale abbiamo un controllo preciso".

L'accordo con Mistral AI e investimenti europei

L'annuncio delle linee guida per la governance dell'AI giunge in concomitanza con un accordo con Mistral AI, rivelato lunedì dall'azienda francese, che segnala l'intenzione di Microsoft di espandersi nel fiorente mercato dell'intelligenza artificiale al di là del suo attuale coinvolgimento in OpenAI.

Microsoft ha già investito pesantemente in OpenAI, il creatore del popolarissimo chatbot ChatGPT. Il suo investimento di 11,9 miliardi di euro, tuttavia, è attualmente sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione dell'Ue, del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Ampiamente considerata come una rivale in crescita per OpenAI, Mistral, che ha dieci mesi di vita, ha raggiunto lo status di azienda unicorno, un'azienda che vale più di un miliardo di euro, a dicembre dopo essere stata valutata più di 2 miliardi di euro.

La nuova partnership pluriennale vedrà Microsoft dare a Mistral l'accesso alla sua piattaforma cloud Azure per contribuire a portare il suo modello linguistico di grandi dimensioni (Llm) chiamato Mistral Large.

Gli Llm sono programmi di intelligenza artificiale che riconoscono e generano testo e sono comunemente utilizzati per alimentare l'intelligenza artificiale generativa come i chatbot.

"L'impegno di Mistral nel promuovere la comunità open source e nel raggiungere prestazioni eccezionali si allinea armoniosamente con l'impegno di Microsoft nello sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale affidabili e responsabili", ha scritto Eric Boyd, dell' Azure AI Platform di Microsoft.

La scorsa settimana, oltre alla partnership con Mistral AI, Microsoft si è impegnata a investire miliardi di euro in due anni nella sua infrastruttura AI in Europa, tra cui 1,9 miliardi di euro in Spagna e 3,2 miliardi di euro in Germania.