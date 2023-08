La memoria del robot è così grande che può memorizzare tutte le carte di navigazione Jeppesen, un compito impossibile per i piloti

L'intelligenza artificiale (AI) e la robotica hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Questo significa che la maggior parte dei lavori umani potrebbe presto essere superata dalla tecnologia, sia sulla terra che nei cieli.

PUBBLICITÀ

Un team di ingegneri e ricercatori dell'Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata,****(KAIST) sta attualmente sviluppando un robot umanoide in grado di pilotare gli aerei senza dover modificare la cabina di pilotaggio.

"Pibot è un robot umanoide che può pilotare un aereo proprio come un pilota umano, manipolando tutti i singoli comandi della cabina di pilotaggio, che è progettata per gli esseri umani", ha dichiarato a Euronews Next, David Shim, professore associato di Ingegneria elettrica al KAIST.

Notizie

Il robot, soprannominato "Pibot", è in grado di controllare le braccia e le dita per manovrare con destrezza gli strumenti di volo, anche in presenza di forti vibrazioni in aereo, utilizzando una tecnologia di controllo ad alta precisione.

Le telecamere esterne permettono a Pibot di monitorare lo stato attuale dell'aereo, mentre quelle interne lo aiutano a gestire gli interruttori essenziali sul pannello di controllo.

Pibot è in grado di memorizzare manuali complessi, una caratteristica che ne migliora l'adattabilità a diversi velivoli.

La sua memoria è così ampia che può incamerare tutte le carte di navigazione aeronautica Jeppesen del mondo, cosa impossibile per i piloti umani, secondo il team del KAIST.

"Gli esseri umani sono in grado di pilotare molti aerei, ma hanno delle abitudini radicate. Quindi, quando cercano di passare a pilotare velivoli diversi, devono ottenere un'altra qualifica. A volte non è così semplice, perché l'abitudine rimane nella nostra mente e non possiamo semplicemente passare da un aereo all'altro", ha detto Shim.

"Con il robot pilota, se insegniamo la configurazione dei singoli velivoli, è possibile pilotare l'aereo semplicemente cliccando sul tipo di velivolo", ha aggiunto.

Grandi progressi per il GPT

Il team di ricerca afferma che Pibot "capisce" e memorizza i manuali, che sono stati redatti per gli esseri umani, grazie ai recenti progressi nei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM).

"Abbiamo avuto il nostro predecessore di robot pilota nel 2016. All'epoca non disponevamo di una buona tecnologia di AI, quindi quello che abbiamo costruito era un semplice robot. Non possono imparare nulla dalla letteratura o dal manuale. Ma di recente, con ChatGPT o con altri sistemi di modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia ha fatto passi da gigante", ha spiegato Shim.

PUBBLICITÀ

Grazie all'LLM, Pibot dovrebbe volare senza errori e reagire molto più rapidamente, rispetto ai piloti umani, in situazioni di emergenza.

È in grado di memorizzare i manuali operativi e di emergenza dell'aereo (QRH, un manuale in cabina di pilotaggio a cui l'equipaggio può fare riferimento in caso di problemi in volo) e di rispondere immediatamente. Può anche calcolare una rotta sicura in tempo reale in base allo stato dell'aereo in volo.

Oltre a utilizzare ChatGPT, il team di ricerca sta sviluppando e testando un proprio modello di linguaggio naturale, in modo che Pibot possa effettuare delle domande senza dipendere da una connessione a Internet.

Il modello di linguaggio personalizzato gestirà informazioni esclusivamente sul modo di pilotare e sarà memorizzato in un piccolo computer che potrà essere portato a bordo.

Capitano o copilota

Pibot può anche essere collegato agli aerei per comunicare direttamente con loro. Attualmente è stato progettato per essere impiegato in situazioni estreme, in cui il coinvolgimento umano potrebbe non essere sufficiente.

PUBBLICITÀ

Il robot umanoide può anche comunicare con i controllori del traffico aereo e con gli esseri umani nella cabina di pilotaggio utilizzando la sintesi vocale, consentendo di agire come pilota o primo comandante.

La sua adattabilità va oltre l'ambito dell'aviazione. Con un'altezza di 160 cm e un peso di 65 kg, il design umanoide di Pibot gli consente di sostituire senza problemi gli esseri umani in ruoli come la guida di automobili, il funzionamento di carri armati o persino il comando di navi in mare.

Shim afferma che questo robot può essere utilizzato in qualsiasi luogo in cui un essere umano è attualmente "seduto e lavora".

"La forma umana potrebbe non essere super efficiente, ma abbiamo specificamente progettato Pibot per avere una forma umanoide, perché tutte le cose sono costruite per gli esseri umani. Possiamo avere otto braccia e quattro occhi, ma riteniamo che la forma umana sia in qualche modo ottimale", ha spiegato Shim.

Il robot è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe essere completato entro il 2026.

PUBBLICITÀ

Secondo il KAIST, il progetto di ricerca è stato commissionato dall'Agenzia per lo sviluppo della difesa (ADD), l'ente governativo incaricato della ricerca sulla tecnologia della difesa in Corea del Sud. E si prevedono potenziali applicazioni militari in futuro.

Per saperne di più su questa storia, guardate il video qui sopra.