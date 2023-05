Di Reuters

Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale ha indotto a richieste di regolamentazione urgente: questo è ciò che alcuni Paesi intendono fare

I rapidi progressi nell'intelligenza artificiale, come il popolare chatbot ChatGPT di OpenAI supportato da Microsoft, stanno intensificando gli sforzi dei governi per concordare leggi che regolino l'uso della tecnologia.

Ecco gli ultimi passi che gli organi di governo nazionali e internazionali stanno adottando per regolamentare gli strumenti di intelligenza artificiale.

Australia

* Input sui regolamenti

Il governo australiano ha chiesto consiglio su come operare verso l'IA al principale organo consultivo scientifico del Paese e sta valutando i prossimi passi, rende noto un portavoce del ministero della Scienza.

Cina

* Norme urbanistiche

L'autorità di regolamentazione del cyberspazio cinese ha presentato una bozza di misure per gestire i servizi di intelligenza artificiale generativa, affermando di indurre le aziende a presentare valutazioni di sicurezza alle autorità prima di lanciare offerte al pubblico.

Pechino ha affermato che sosterrà le aziende leader nella costruzione di modelli di intelligenza artificiale in grado di sfidare ChatGPT, ha affermato l'ufficio di economia e tecnologia dell'Informazione nazionale.

Unione europea

* Norme urbanistiche

L'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) si è unita al coro di preoccupazione per ChatGPT e altri chatbot di intelligenza artificiale, invitando le agenzie di protezione dei consumatori dell'Ue a indagare sulla tecnologia e sui potenziali danni alle persone.

Dodici legislatori dell'Unione hanno esortato i leader mondiali a tenere un vertice per trovare modi per controllare lo sviluppo di sistemi avanzati di intelligenza artificiale, affermando che si stanno sviluppando più velocemente del previsto.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati, che riunisce i garanti nazionali della privacy in Europa, ha dichiarato di aver istituito una task force su ChatGPT, un primo passo potenzialmente importante verso una politica comune sulla definizione di norme sulla privacy inerenti l'intelligenza artificiale.

I legislatori dell'Ue stanno anche discutendo l'introduzione di una legge sull'IA dell'Unione europea, che disciplinerà chiunque fornisca un prodotto o un servizio che utilizzi l'intelligenza artificiale.

Gli stessi legislatori hanno poi proposto di classificare diversi strumenti di intelligenza artificiale in base al livello di rischio percepito, da basso a inaccettabile.

Francia

* Indagare su possibili violazioni

Il garante della privacy francese CNIL ha dichiarato che sta indagando in merito a diversi reclami su ChatGPT, dopo il temporaneo divieto in Italia per una sospetta violazione delle norme sulla privacy.

L'Assemblea nazionale francese ha approvato l'uso della videosorveglianza AI durante le Olimpiadi di Parigi del 2024, trascurando gli avvertimenti dei gruppi per i diritti civili, secondo cui la tecnologia rappresenta una minaccia per le libertà civili.

Irlanda

* Input sui regolamenti

L'intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, deve essere regolamentata, ma gli organi di governo stanno ragionando su come farlo correttamente prima di imporre divieti che "davvero non reggerebbero", ha dichiarato il referente irlandese della protezione dei dati.

Italia

* Revocato divieto

ChatGPT è di nuovo disponibile per gli utenti in Italia, come confermato da un portavoce di OpenAI a fine aprile.

L'Italia aveva temporaneamente vietato ChatGPT in marzo, dopo che l'Autorità per la protezione dei dati aveva sollevato preoccupazioni per possibili violazioni della privacy e per non aver verificato che gli utenti avessero almeno 13 anni.

Giappone

* Input sui regolamenti

Il ministro della trasformazione digitale, Taro Kono, ha dichiarato di voler indire una riunione dei ministri digitali del G7 per discutere delle tecnologie AI, tra cui ChatGPT. e diramare un conseguente messaggio unificato.

Spagna

* Indagine su possibili violazioni

L'Agenzia spagnola per la protezione dei dati ha avvisato di un'indagine preliminare in corso, su potenziali violazioni dei dati da parte di ChatGPT.

Ha anche chiesto al garante della privacy dell'Ue, come dichiarato a Reuters, di valutare le preoccupazioni inerenti che circondano ChatGPT.

Regno Unito

* Norme urbanistiche

Il Regno Unito ha dichiarato di voler dividere la responsabilità di governare l'IA tra i regolatori per i diritti umani, la salute e la sicurezza e quelli per la concorrenza, anziché creare un nuovo organismo ad hoc.

USA

* Input sui regolamenti

L'amministrazione Biden ha dichiarato che sta acquisendo commenti pubblici su potenziali responsabilità per i sistemi di intelligenza artificiale.

Il presidente aveva precedentemente detto ai consulenti scientifici e tecnologici che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad affrontare le malattie e il cambiamento climatico, ma è importante affrontare anche i potenziali rischi per la società, la sicurezza nazionale e l'economia.