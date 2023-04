Buchi neri e rivelazioni: album Nasa con i "suoni dell'universo"

Il progetto ha l'obiettivo di far sperimentare la bellezza del cosmo attraverso i suoni alle persone ipovedenti

Che suono hanno le galassie?

Nel tentativo di rispondere a questa domanda, il Sonification Project della Nasa sta trasformando i dati raccolti dai confini dell'universo in suoni e persino sinfonie.

Il progetto rientra nel programma dell'Agenzia spaziale statunitense rivolto alle persone ipovedenti, affinché sperimentino la bellezza del cosmo attraverso i suoni. La Nasa ha di recente pubblicato 16 performance di dati che restituiscono, per la prima volta, agli ascoltatori interpretazioni audio della Via Lattea e non solo.

Come funziona il processo di sonificazione?

Gli audio vengono realizzati con processi di sonificazione delle immagini dei telescopi. Questi consentono agli scienziati di vedere diversi oggetti nell'universo, filtrando le immagini attraverso diversi tipi di luce. Ad esempio, l'aggiunta di colore agli oggetti osservati permette di individuare i vari elementi chimici che fanno parte dei fenomeni osservati. Senza telescopi o elaborazione delle immagini, le rappresentazioni visive che spiegano il cosmo sarebbero impercettibili all'occhio umano.

La sonificazione funziona con lo stesso principio ma con un diverso tipo di elaborazione. La tecnica implica, in poche parole, la traduzione di informazioni in suoni.

I dati sono dati e il loro output può assumere molte forme: fotografie straordinarie, stampe 3D, applicazioni di realtà virtuale o, in questo caso, suoni.

Per il progetto Universe of Sound, il team di scienziati della visualizzazione ha prelevato dati osservativi reali dai telescopi traducendoli in frequenze che possono essere udite dall'orecchio umano.

Le sonificazioni hanno combinato l'output di telescopi tra cui il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb, creando insieme una sorta di sinfonia, in cui ognuno suona il proprio strumento ", ha spiegato l'astrofisico e musicista Matt Russo in un'intervista a Universe Unplugged.

Poiché diversi telescopi catturano diversi strati di luce - ottica, infrarossi e raggi X - ognuno di essi rappresenta "uno strumento diverso", ha precisato.

Per alcune visualizzazioni il tempo - inteso come composizione dei suoni - è stato interpretato da sinistra verso destra; per altre, dall'alto verso il basso.

Le diverse forme e strutture dell'immagine determinano l'altezza delle note in ogni sonificazione. Ad esempio, le luci intense vicino alla parte inferiore potrebbero rappresentare le note basse.

Non tutte le sonificazioni sono uguali

Le sonificazioni sono state create utilizzando tecniche diverse in base all'oggetto e ai dati disponibili. Ciò ha permesso di ritrarre i dati scientifici nel modo che aveva più senso in relazione ad ogni fenomeno cosmico.

Di seguito sono riportate alcune delle nostre sonificazioni preferite contenute nell'ultimo album della Nasa. Le descrizioni di ogni video di Youtube contengono dettagli sulle scelte di composizione.

The Galactic Center sonification

The Bullet Cluster Sonification

The Crab Nebula Sonification

The M51 (aka Whirlpool Galaxy) Sonification

The Perseus Cluster Sonification

Per anni, la Nasa ha cercato di rendere disponibile e accessibile la conoscenza dello Spazio in modi innovativi. Dagli strumenti che consentono alle persone di esplorare il paesaggio cosmico in tutto il suo spettro con l'aiuto della sofisticata tecnologia dei telescopi, ai programmi che istruiscono i bambini delle scuole elementari sulle scienze della Terra fino alle collaborazioni con le società di videogiochi per creare videogiochi educativi: l'Agenzia spaziale ha una miriade di progetti per aiutare a comprendere le meraviglie lontane dell'universo.