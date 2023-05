Sounds of the Year. I premi ai suoni che raccontano l'ultimo anno

Di Euronews

Sounds of the Year è un concorso che premia i migliori suoni registrati nel corso degli ultimi dodici mesi: eccone alcuni, dalla guerra alla fotosintesi

I suoni che raccontano i principali eventi accaduti negli ultimi dodici mesi saranno celebrati alla terza edizione dei Sound of the Year Awards a Londra. L'evento si svolgerà giovedì sera alla British Library e premierà il suono in tutte le sue forme e in tutti gli angoli del mondo: da quello ordinario a quello più innovativo e creativo.

Tra i brani in lizza c'è una registrazione di Anton Stuk, effettuata il 26 febbraio, il terzo giorno dell'invasione russa a Chernihiv, nell'Ucraina settentrionale. Stuk spiega che è stata registrata a casa di sua madre usando solo un telefono cellulare: "In quel momento stava andando al rifugio per incontrare alcune persone nelle vicinanze e durante la registrazione iniziano i colpi di artiglieria. È stato il primo bombardamento a distanza così ravvicinata. Per fortuna, in quel bombardamento non è morto nessuno", racconta.

Un altro suono in lizza è "Gestures of thaw", registrato a Sólheimajökull, in Islanda, nel luglio del 2022 da Pablo Diserens, che spiega: "Lì, tra cumuli di ceneri risalenti all'ultima eruzione del Katla nel 1918, mulinelli, crepacci e flussi di acqua, si trova una piccola apertura. Una profonda spaccatura blu piena d'acqua, un'apertura nelle viscere del ghiacciaio, brulicante di suoni".

Catturati con uno strumento speciale, Diserens li descrive come "brontolii" dovuti alle "vibrazioni dell'aria intrappolata per centinaia di anni che viene rilasciata di nuovo nell'atmosfera... Mentre le bolle nuotano verso la superficie, la vecchia atmosfera della Terra riporta la sua storia nell'aria".

"Community" di Hamed Mafakheri cattura i suoni del 1 ottobre 2022 "quando la gente di Toronto ha fatto una marcia per la popolazione iraniana battezzata "Donne, vita, libertà", per protestare contro il governo di Teheran a seguito della morte di Mahsa Amini, accusata di non aver indossato correttamente il suo hijab".

Nella categoria Suoni naturali è in lizza "Photosynthetic Beats" di Ludwig Berger: "In una giornata estiva caldissima, in una torbiera del Giura svizzero, ho registrato con un idrofono la fotosintesi delle piante acquatiche, che rilasciano bolle di ossigeno dai loro steli e dalle loro foglie, generando impulsi sonori ritmici".

I premi di quest'anno sono giudicati da una giuria di esperti della comunità internazionale del suono, con partner di categoria come la British Library, il Natural History Museum, Quiet Mark, Accidental, la National Poetry Library del Southbank Centre, Sound On Sound e la UK Hearing Conservation Association.

Le categorie dei premi Sound of the Year sono: Suono dell'anno, Miglior suono naturale, Suono che scompare, Composto con il suono, Miglior innovazione sonora nella vita quotidiana, Miglior suono immaginario, Migliore innovazione nella tecnologia del suono e Suono più sgradevole.