Di Euronews with AP

Una crisi tra Cina e Taiwan colpirebbe "letteralmente tutti i Paesi della Terra", ha detto la scorsa settimana a Euronews il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in mezzo alle crescenti tensioni tra i due Paesi.

La Cina ha poi svolto tre giorni di esercitazioni militari intorno all'isola di Taiwan, che Pechino vede come una provincia separatista.

Qualsiasi scoppio delle ostilità a Taiwan potrebbe avere molte implicazioni economiche e di sicurezza in tutto il mondo: uno delle più incisive, tuttavia, potrebbe riguardare la produzione di chip semiconduttori.

I semiconduttori fanno girare il mondo: sono componenti essenziali di prodotti, dispositivi e infrastrutture digitali, (smartphone, automobili, attrezzature sanitarie e militari).

Man mano che il mondo diventa sempre più digitale, con più dispositivi abilitati per l'Internet of Things, più intelligenza artificiale (AI) e più cloud, edge e calcolo quantistico, la domanda di semiconduttori non farà che crescere.

E Taiwan è di gran lunga il più grande produttore mondiale di chip, un punto notato da Blinken nella sua intervista a Euronews.

La Cina ha promesso di riunire l'isola democratica di Taiwan con la terraferma, un obiettivo che i Paesi occidentali interpretano come un linguaggio in codice per un possibile intervento militare su vasta scala in futuro.

Cosa sono i semiconduttori e perché sono così importanti?

I semiconduttori, altrimenti noti come chip, sono componenti essenziali in innumerevoli prodotti elettronici che vengono utilizzati quotidianamente nelle nostre vite.

Da smartphone, radio, TV, computer, laptop, videogiochi, automobili, aeroplani e altri mezzi di trasporto, a una vasta gamma di dispositivi medici, senza semiconduttori il mondo come lo conosciamo cesserebbe di funzionare.

Si prevede che diventeranno un'industria da mille miliardi di dollari entro il 2030, secondo un rapporto della società di consulenza McKinsey & Company.

Tale rapporto afferma che circa il 70% della crescita dovrebbe essere guidato da tre settori: automobilistico, informatica e archiviazione dati e wireless.

Sebbene i semiconduttori siano vitali per il nostro mondo moderno, sono anche difficili da realizzare: la loro produzione è un processo estremamente preciso e costoso, che coinvolge più passaggi complessi.

A causa della loro importanza in così tanti prodotti, l'interruzione della produzione di chip ha gravi effetti a catena sulla catena di fornitura globale.

Ciò è stato visto durante la pandemia, quando gli ordini di lavoro da casa hanno spinto le fabbriche di chip a chiudere nel 2020.

Il ruolo di Taiwan nella produzione di semiconduttori

Taiwan è di gran lunga il più grande produttore mondiale di semiconduttori, ne produce più del 60% a livello globale e più del 90% di quelli più avanzati.

Il suo più grande produttore, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), detiene circa il 54% del mercato globale, fornendo chip ad aziende come Apple, Qualcomm e Nvidia.

La quota di mercato degli Stati Uniti ammonta a circa il 12%, mentre le Nazioni europee insieme rappresentano solo il 9%.

Sia gli Stati Uniti che l'Ue hanno in programma di aumentare la produzione di semiconduttori: i funzionari dell'Ue hanno affermato di voler aumentare la quota dell'Europa al 20% entro il 2030, mentre il governo degli Stati Uniti lo scorso anno ha approvato il suo atto Chips, investendo miliardi nella produzione di semiconduttori.

Ma date le difficoltà e i costi nell'impostazione del processo di produzione totale, Taiwan per ora rimane una fonte critica di chip per l'elettronica mondiale.

In che modo l'aggressione cinese a Taiwan potrebbe influire sull'offerta?

Dato il quasi monopolio detenuto da Taiwan nella produzione di chip avanzati, qualsiasi impegno militare tra Cina e Taiwan avrebbe enormi ripercussioni a livello globale.

Il predominio di Taiwan nella produzione di semiconduttori è stato chiamato da alcuni analisti lo "scudo di silicio", il che significa che, a causa della sua importanza globale nella produzione di elementi chiave per l'elettronica, la Cina potrebbe essere tenuta a bada dal costringerla a rientrare nel suo ovile.

Le ultime esercitazioni militari intorno all'isola da parte della Cina sollevano interrogativi su quanto sia forte lo scudo.

"Il 50% del traffico commerciale globale passa ogni giorno attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto Blinken a Euronews dopo una riunione della Nato sugli affari esteri a Bruxelles il 5 aprile scorso.

"Il 70% dei semiconduttori di cui abbiamo bisogno per i nostri smartphone, per le nostre lavastoviglie, per le nostre auto, sono prodotti a Taiwan - ha proseguito - se ci fosse una sorta di crisi come risultato di qualcosa che la Cina ha fatto, ciò avrebbe effetti terribilmente dirompenti sull'economia globale, motivo per cui i Paesi di tutto il mondo si aspettano che tutti si comportino e agiscano in modo responsabile".

Se la Cina dovesse bloccare Taiwan, o invaderla, causerebbe un'immediata interruzione della fornitura della maggior parte dei semiconduttori utilizzati nei prodotti in tutto il mondo.