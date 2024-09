Di Euronews

Le accuse nei confronti di González, ex diplomatico, spaziano dalla cospirazione alla falsificazione di documenti sino all'usurpazione di poteri

Un tribunale venezuelano ha emesso un mandato di arresto per il leader dell'opposizione Edmundo González, accusandolo di cospirazione.

Il procuratore generale Tarek Saab condiviso una foto del mandato con la Reuters attraverso un messaggio sull'applicazione Telegram.

Il mandato è stato emesso su richiesta delle autorità che accusano González, ex diplomatico, di vari crimini tra cui quelli di cospirazione (che può essere punito con una pena di 16 anni), falsificazione di documenti e usurpazione di poteri.

Opposizione venezuelana messa all'angolo

Le autorità hanno richiesto l'arresto dopo che González non si è presentato tre volte per rispondere alle domande dei pubblici ministeri. González, 75 anni, non ha fatto apparizioni pubbliche dal giorno dopo le elezioni di luglio.

La mossa rappresenta un'escalation della repressione contro l'opposizione in seguito alla dichiarazione di vittoria di Nicolás Maduro da parte dei funzionari elettorali. Maduro è in carica per un terzo mandato di sei anni.

Maduro, "non ha legittimità democratica"

Diversi Paesi tra cui Brasile, Colombia, Messico hanno rifiutato di accettare la riconferma di Maduro senza la pubblicazione di prove dettagliate mentre l'Ue la scorsa settimana ha dichiarato che Maduro non aveva "alcuna legittimità democratica come presidente."

Lunedì sera, la crisi politica ha preso un'altra drammatica piega quando è emerso che l'ufficio del pubblico ministero aveva chiesto l'arresto per González. Machado, il noto leader dell'opposizione al cui posto ha corso González, ha denunciato la decisione, accusando l'amministrazione venezuelana di aver "perso ogni senso della realtà".