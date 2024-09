Diritti d'autore Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Inondazioni nella Repubblica Ceca - Diritti d'autore Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Inondazioni nella Repubblica Ceca - Diritti d'autore Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

L'appello di Tusk per l'erogazione degli aiuti europei segue i giorni di forti piogge in tutta l'Europa centrale, che hanno causato gravi inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Austria