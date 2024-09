Ue, la Repubblica Ceca vuole sostituire le forniture di gas russo

Il ministro ceco del Commercio e dell'Industria Sikela, probabile prossimo commissario europeo per l'energia, ha esortato la commissaria in carica Kadri SImson e Germania, Ungheria, Slovacchia e Austria a intensificare gli sforzi per ridurre la dipendenza da Mosca

PUBBLICITÀ

Il ministro ceco del Commercio e dell'Industria, Jozef Sikela, ha suggerito in una lettera alla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, e alle sue controparti a Budapest e altrove, di non far entrare il gas russo in Europa dalla porta di servizio dopo la scadenza dell'accordo di transito del gas tra Gazprom, controllata dal Cremlino, e l'Ucraina alla fine dell'anno.

Sikela, candidato ceco per il prossimo esecutivo dell'Ue e in lizza per assumere il ruolo di Simson, ha inviato la lettera anche ai suoi omologhi di Austria, Ungheria e Slovacchia, che continuano a dipendere dalle importazioni di gas russo, e alla Germania, il cui collegamento diretto è stato definitivamente interrotto due anni fa con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream.

"La Russia ha ripetutamente dimostrato di essere un partner commerciale inaffidabile, disposto a usare le forniture energetiche come un'arma per disturbare e destabilizzare il nostro mercato energetico e l'intera economia", ha dichiarato Sikela in una dichiarazione di giovedì, "È chiaro che non cambierà nulla per tutta la durata della sua aggressione contro l'Ucraina".

La ministra dell'Energia svedese Ebba Busch parla con il ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca Jozef Sikela a Bruxelles, 28 marzo 2023 Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il ministro ha proposto che i flussi inversi di gas che attraversano il suo Paese possano essere utilizzati per sostituire i 40-42 milioni di metri cubi di gas russo che attualmente transitano quotidianamente attraverso l'Ucraina. Le forniture alternative "più adatte" potrebbero essere le importazioni di gas naturale liquefatto, ha dichiarato il ministero del Commercio ceco, osservando che la fattibilità del suo piano è stata accresciuta dalla decisione della Germania di eliminare le controverse tasse di stoccaggio dall'inizio del prossimo anno.

"Nel caso in cui il transito di gas dalla Russia attraverso l'Ucraina venga interrotto, le forniture sostitutive devono essere trovate principalmente con fornitori alternativi", ha dichiarato Sikela, "Dobbiamo evitare una situazione in cui acquistiamo gas formalmente non russo, ma che potrebbe essere scambiato con gas russo durante il tragitto, compromettendo i nostri sforzi per ridurre la dipendenza dalle forniture russe".

Sikela ha detto che l'Ue ha fatto "progressi sostanziali" nel ridurre la sua dipendenza dal gas russo, scesa all'8% l'anno scorso. Ma ha detto a Simson e ai colleghi ministri che "tuttavia dobbiamo intensificare i nostri sforzi".

Mentre l'Ungheria ha attirato le critiche dei partner dell'Ue per aver corteggiato attivamente Mosca e aver concluso nuovi accordi di fornitura di gas dall'inizio della guerra, l'Austria ha importato lo scorso dicembre la cifra record del 98% del suo gas dalla Russia e anche la Slovacchia rimane fortemente dipendente.