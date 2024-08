L'ex capo dell'agenzia di intelligence estera tedesca, la BND, August Hanning, ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt che l'attacco ai gasdotti Nord Stream deve aver avuto il sostegno della Polonia

L'accusa non è piaciuta al primo ministro polacco Donald Tusk, che ha reagito su X: “A tutti i promotori e patrocinatori di Nord Stream 1 e 2. L'unica cosa che dovreste fare oggi è scusarvi e tacere”, ha scritto sulla sua pagina social.

Il Wall Street Journal aveva riportato giovedì che le autorità ucraine sono responsabili dell'esplosione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022, un drammatico atto di sabotaggio che ha tagliato fuori la Germania da una fonte di energia fondamentale e ha aggravato la crisi energetica in Europa.

La Germania era partner della Russia nel progetto del gasdotto. La Polonia ha da tempo affermato che i suoi interessi di sicurezza sono stati danneggiati da Nord Stream.

Le accuse di Hanning alla Polonia

L'ex 007 tedesco Hanning aveva rincarato le sue accuse contro Varsavia, dicendo che la Germania dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di chiedere un risarcimento alla Polonia e all'Ucraina.

Ritiratosi dal suo incarico di capo dell'intelligence, August Hanning non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

Krzysztof Gawkowski, vice primo ministro polacco e ministro degli Affari digitali, ha negato con forza le accuse secondo cui Polonia e Ucraina avrebbero danneggiato il gasdotto Nord Stream, in un'intervista rilasciata venerdì all'emittente Polsat.

Gawkowski ha affermato che i commenti dell'ex membro dei servizi segreti tedeschi sono “ispirati da Mosca” e mirano a destabilizzare i Paesi della Nato. “Credo che tutto questo sia disinformazione russa”, ha aggiunto.

Alcuni analisti fanno osservare che, dopo aver prestato servizio sotto l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, l'ex 00t tedesco Hanning ha lavorato per le compagnie energetiche statali russe, tra cui Nord Stream.

L'uomo ucraino sospettato dell'attacco al Nord Stream

Mercoledì, i procuratori polacchi hanno confermato di aver ricevuto un mandato per un uomo ucraino ricercato dalla Germania come sospettato dell'attacco al gasdotto, ma che ha lasciato il Paese prima di poter essere arrestato.

Il progetto Nord Stream, con i suoi due gasdotti creati per trasportare il gas dalla Russia all'Europa lungo il fondale del Mar Baltico, è andato avanti nonostante l'opposizione di Polonia, Stati Uniti e Ucraina.

I due gasdotti hanno permesso alla Russia di inviare il gas direttamente in Europa occidentale, aggirando Polonia e Ucraina. Poiché in precedenza tutto il gas passava per via terrestre, Varsavia e Kiev temevano di perdere ingenti somme in tasse di transito e la leva politica che derivava dal controllo dei trasporti di gas.