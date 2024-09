Di Euronews, AP

Alle elezioni del primo settembre partecipano 25 partiti politici, i vincitori saranno chiamati a governare il Paese per i prossimi cinque anni. 990 candidati concorrono per 125 posizioni in parlamento

Urne aperte in Azerbaigian per le elezioni parlamentari, le prime da quando il Paese ha ripreso il pieno controllo di un ex territorio separatista con un'offensiva lampo lo scorso anno.

Le elezioni si svolgono in un contesto di sfide regionali e tensioni geopolitiche in corso, con osservatori internazionali presenti per monitorare il processo elettorale.

Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha votato in un seggio elettorale del parlamento Milli Mejlis a Baku, insieme alla moglie e vicepresidente del Paese Mehriban Aliyeva e la loro figlia.

Le precedenti elezioni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica non sono state considerate pienamente libere o eque, e il voto per il parlamento del Milli Mejlis non dovrebbe portare cambiamenti significativi all'organo dominato dal partito Nuovo Azerbaigian del presidente Ilham Aliyev.

Elezioni parlamentari in Azerbaigian: cosa ne pensano gli elettori

Sono oltre 6,4 milioni le persone registrate per recarsi alle urne. "Voto per migliorare il nostro sistema educativo, con la speranza che tra cinque anni ci siano più opportunità di lavoro e meno disoccupazione. Voto per un futuro migliore e per un progresso positivo nel nostro Paese", ha dichiarato un'elettrice.

Una donna esprime il suo voto nella capitale Baku, Azerbaigian, 1 settembre 2024 AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"È mio dovere partecipare attivamente alle elezioni - ha dichiarato un altro elettore -. È per questo che sono qui oggi: per votare per una vita stabile e prospera".

"Ho votato per lo sviluppo dell'Azerbaigian. Voglio vedere la nostra giovane generazione crescere ed essere impiegata qui in condizioni migliori", ha dichiarato un elettore azero nella capitale Baku.

Alle elezioni partecipano 25 partiti politici: i vincitori saranno chiamati a governare il Paese per i prossimi cinque anni. 990 candidati sono in lizza per 125 posti in parlamento.

Il partito al potere detiene attualmente 69 dei 125 seggi, mentre la maggior parte dei restanti appartengono a piccoli partiti filogovernativi o indipendenti.

È la seconda volta che i cittadini dell'Azerbaigian votano nel 2024 dopo le presidenziali dello scorso febbraio.

Elezioni in mezzo a tensioni geopolitiche

Il partito Musavat, la principale formazione di opposizione, ha presentato 34 candidati per le elezioni di domenica, ma solo 25 sono stati registrati. Il partito di opposizione Alternativa Repubblicana presenterà 12 candidati.

Secondo la Costituzione, le elezioni si sarebbero dovute tenere a novembre ma Aliyev ha decretato che si svolgessero con due mesi di anticipo in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 29) del 2024, che l'Azerbaijan ospiterà a Baku dall'11 al 22 novembre.

Le elezioni arrivano anche a un anno dall'operazione militare azera nella regione del Karabakh, che dal 1994 era sotto il controllo delle forze di etnia armena sostenute dall'Armenia.

Duecento osservatori internazionali sono stati invitati nel Paese dal governo azero per controllare aspetti del processo elettorale, mentre la Commissione elettorale nazionale ha dichiarato che 50 organizzazioni condurranno funzioni di osservazione.

Il contingente di osservatori più numeroso, quello dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), dovrebbe presentare la sua valutazione preliminare delle elezioni lunedì.