Di Gorkem Sifael

In questa puntata, incontriamo Nariman Aliyev, responsabile del programma di cybersecurity presso la Code Academy, che riflette sull'importante ruolo che la Code Academy sta svolgendo nel plasmare il futuro dell'istruzione digitale e della cybersecurity in Azerbaigian.

PUBBLICITÀ

Nariman Aliyev, responsabile del programma di cybersecurity presso la Code Academy, riflette sull'importante obiettivo della Code Academy di plasmare il futuro dell'alfabetizzazione digitale e della cybersecurity in Azerbaigian. Da quando è entrato a far parte dell'Academy sei anni fa, Aliyev ha gestito sia la direzione strategica del programma di cybersecurity che lo sviluppo del curriculum di quest’ultimo. La Code Academy ha formato quasi 10.000 giovani in varie discipline, tra cui informatica, programmazione, digital marketing, design e cybersecurity.

Aliyev sottolinea l’importanza dell’alfabetizzazione digitale come competenza fondamentale nell’odierna era digitale, non solo per il successo nei settori tecnici, ma anche per distinguere le informazioni veritiere online da quelle false. Poi sottolinea che l'errore umano è spesso l'anello più debole della cybersecurity, raccontando un aneddoto su una violazione significativa causata da una semplice svista che è costata a un'azienda oltre 2 miliardi di dollari.

Per Aliyev, l'insegnamento è una passione e sin da bambino sognava di diventare insegnante. Per lui gli studenti sono come dei progetti ed è orgoglioso della loro crescita professionale e del loro contributo al settore. Man mano che ci addentriamo nell'era dell'informatica e dell'Industria 4.0, Aliyev è fiducioso che i talenti coltivati alla Code Academy guidino l'Azerbaigian verso un futuro tecnologicamente avanzato e sicuro.