Di Gorkem Sifael

Elshad Nuriyev, presidente di Baku Shipyard, spiega come il cantiere navale stia guidando la crescita industriale e lo sviluppo nazionale dell'Azerbaigian.

PUBBLICITÀ

Elshad Nuriyev, presidente di Baku Shipyard, sottolinea l'importanza strategica del cantiere nell'ecosistema industriale dell'Azerbaigian e il suo importante contributo allo sviluppo del Paese. Un esempio significativo è la nave Khankendi, costruita da Baku Shipyard, che ha svolto un ruolo cruciale nelle operazioni sottomarine per la fase 2 del progetto Shah Deniz, ora un importante fornitore di gas naturale per l’Europa.

Dopo la sua nomina, Nuriyev ha introdotto tre indicatori chiave di prestazione per migliorare le operazioni del cantiere. Il primo indicatore si concentra sull’evoluzione del processo produttivo attraverso la tecnologia, in particolare incorporando la saldatura in realtà virtuale per aumentare l'efficienza, la precisione e la sicurezza della formazione. Il secondo indicatore mira a migliorare la qualificazione della forza lavoro attraverso la collaborazione con istituzioni accademiche locali come l'ADA University e le scuole professionali, per migliorare l'efficienza e i livelli di competenza.

Il terzo indicatore si concentra sulla sostenibilità ambientale, con iniziative che includono l'uso di biciclette per il trasporto interno, l'installazione di pannelli solari e il mantenimento di un efficiente sistema di trattamento dell'acqua che va a beneficio anche degli stabilimenti vicini. È stata inoltre posta una forte enfasi sulla ricerca e lo sviluppo, in particolare nelle aree delle interfacce uomo-macchina e della tecnologia dei sensori intelligenti.

Nuriyev sottolinea l'importanza del lavoro di squadra nel raggiungimento di questi obiettivi, elogiando gli sforzi collettivi degli ingegneri, degli operai e del personale di supporto del cantiere. Afferma che lo sviluppo coordinato di persone, tecnologia e strutture è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati e perché Baku Shipyard si affermi come un centro di ingegneria innovativa.