Sergei Grits/Copiright 2024 The AP.

Il 7 febbraio 6 milioni di azeri sono stati chiamati a scegliere il presidente per i prossimi 7 anni - Diritti d'autore Sergei Grits/Copiright 2024 The AP.

Il 7 febbraio 6 milioni di azeri sono stati chiamati a scegliere il presidente per i prossimi 7 anni - Diritti d'autore Sergei Grits/Copiright 2024 The AP.

Di Maria Michela D'Alessandro

Le presidenziali erano in programma per il 2025 ma lo scorso dicembre Aliyev ha indetto elezioni anticipate anche per sfruttare la popolarità seguita alla riconquista del Nagorno-Karabakh