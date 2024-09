Il Partito del nuovo Azerbaigian (Yap), alla guida del governo azero dal 1995, si è aggiudicato ancora una volta la maggioranza dei seggi, 68 su 125. Bassa l'affluenza alle elezioni anticipate: ha votato poco più del 37 per cento degli aventi diritto. Radio liberty denuncia irregolarità alle urne

Secondo i primi risultati il Partito del nuovo Azerbaigian (Yap), che guida il governo azero dal 1995, ha vinto le elezioni parlamentari tenutesi domenica, aggiudicandosi il maggior numero di seggi. Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale centrale Mezahir Panahov durante una conferenza stampa lunedì mattina.

Il partito del presidente Ilham Aliyev, figlio del fondatore Heydar Aliyev, avrebbe ottenuto 68 dei 125 seggi del Milli Mejlis (l'Assemblea nazionale azera), perdendo quindi un solo seggio rispetto alla precedente legislatura. L'affluenza alle urne, con circa 6,42 milioni di elettori registrati, è stata solo del 37,27 per cento, oltre nove punti in meno rispetto alle precedenti elezioni del 2020.

Alle elezioni parlamentari - che avrebbero dovuto tenersi a novembre ma sono state anticipate per non interferire con la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - si sono presentati oltre 900 candidati di 25 diversi partiti politici, quasi tutti esplicitamente filogovernativi o indipendenti che nella pratica sostengono il governo.

Il partito Musavat, la principale formazione di opposizione, che ha partecipato alle elezioni per la prima volta in 15 anni, non ha conquistato alcun seggio: aveva presentato 34 candidati e 24 erano stati registrati. Il partito di opposizione Alternativa repubblicana si presentava con dodici candidati, ma solo uno è stato eletto.

Il suo leader Arif Gadzhili ha dichiarato a Reuters di non aver mai confidato in un voto equo, ma che il partito si è candidato per “attivare l'atmosfera politica nel Paese”. “Le elezioni non si svolgono in condizioni democratiche”, ha aggiunto.

Le urne sono state sorvegliate da circa 600 osservatori internazionali e secondo quanto riportato da Radio liberty sono state segnalate diverse irregolarità. Tutte le elezioni svoltesi dall'indipendenza dall'Unione Sovieticanon sono state considerate pienamente libere o eque dagli osservatori internazionali.

Il peso del Nagorno Karabakh

È la seconda volta che i cittadini dell'Azerbaigian votano nel 2024 dopo le presidenziali dello scorso febbraio e da quando il Paese ha ripreso il pieno controllo del Nagorno Karabakh, il territorio separatista conteso con l'Armenia da tre decenni, con un'offensiva lampo lo scorso settembre.

Aliyev, al potere dal 2003, si è mosso rapidamente per capitalizzare quella vittoria e ha vinto un quinto mandato presidenziale con oltre il 92 per cento dei voti, secondo le autorità elettorali.

L'Armenia ha accusato Baku di pulizia etnica in Karabakh, dopo che quasi tutti gli oltre 100mila residenti di etnia armena sono stati a sgomberare l'area. L'Azerbaigian, che nega questa accusa, sta reinsediando nella regione gli azeri fuggiti durante la guerra con Erevan negli anni Novanta.

La Commissione elettorale centrale ha dichiarato che nell'area hanno votato circa 42mila persone.