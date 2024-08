Di Euronews

La comunicazione arriva in un momento di nervosismo per la possibile vulnerabilità delle infrastrutture tedesche a potenziali sabotaggi russi

La sicurezza della base aerea Nato di Geilenkirchen, nella Germania occidentale vicino al confine con i Paesi Bassi, è stata aumentata a causa di informazioni di intelligence che indicano una "potenziale minaccia". Tutto il personale non essenziale per le missioni è stato evacuato per precauzione.

Nella serata di giovedì, con un post su X, il profilo dedicato agli aerei Awacs (Airborne Warning and Control System) dell'Alleanza, presenti nella base tedesca, non ha fornito ulteriori informazioni riguardo la natura della potenziale minaccia. "Le operazioni continuano come previsto", conclude il post.

La polizia tedesca ha confermato l'invio di veicoli sul posto giovedì sera, ma non ha fornito dettagli.

La settimana scorsa, un'importante base aerea tedesca nei pressi di Colonia è stata bloccata per diverse ore per timore che il suo approvvigionamento idrico potesse essere stato manomesso. Un'indagine non ha trovato prove di sabotaggio. Anche a Geilenkirchen sono state segnalati movimenti sospetti e una persona è stata brevemente trattenuta per essere interrogata nei pressi della base.

Giovedì gli investigatori della Germania settentrionale hanno confermato di aver avviato un'indagine su un'attività sospetta di droni in un parco industriale a Brunsbüttel, in seguito alle notizie riportate dai media.