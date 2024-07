Ucraina: ex parlamentare Farion morta dopo un'aggressione a Leopoli

Di Euronews Agenzie: AP

L'ex deputata nota per la sua lotta a difesa della lingua ucraina è morta a causa delle ferite riporatate in un attacco per strada a Leopoli. L'aggressore è ancora in fuga, ma Zelensky assicura che sarà identificato e arrestato

La 60enne ex deputata urcaina Iryna Farion, nota per la sua crociata a favore della lingua ucraina, è morta dopo essere stata colpita per strada a Leopoli venerdì da un aggressore attualmente ancora in fuga.

Farion è inizialmente sopravvissuta all'aggressione avvenuta nella città dell'Ucraina occidentale, ma è poi morta per le ferite riportate in ospedale. Attualmente è in corso una caccia all'aggressore. Le autorità ucraine hanno dichiarato che è in corso un'indagine e che l'attacco viene trattato come un assassinio.

“Si sta lavorando su tutte le telecamere di sorveglianza disponibili, si stanno interrogando i testimoni e si stanno sondando diversi distretti. Si sta indagando su tutte le piste, compresa quella che porta alla Russia”, ha dichiarato sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale ufficiale di Telegram. “Tutte le forze necessarie della Polizia nazionale ucraina e del Servizio di sicurezza ucraino sono state dispiegate per cercare il criminale”, ha aggiunto Zelensky.

Farion promuoveva la lingua ucraina

Farion è stata membro del parlamento ucraino tra il 2012 e il 2014 ed era nota soprattutto per le sue campagne volte a promuovere l'uso della lingua ucraina da parte degli amministratori ucraini che parlano russo. Ha criticato i membri di lingua russa del reggimento ucraino Azov che hanno difeso la città portuale di Mariupol nei primi giorni della guerra.

La polizia sta considerando “l'astio personale” nei confronti dell'ex deputata, dovuto alle sue attività sociali e politiche, come probabile movente dell'attacco, ha dichiarato il ministro degli Interno Ihor Klymenko, che supervisionerà le indagini a Leopoli.