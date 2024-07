Sviluppato all'interno di un ex birrificio, si estende per 10mila metri quadrati e mette a disposizione uffici, spazi di coworking e altre strutture

Celebre per essere il Paese d'origine della prima birra dorata al mondo e della parola robot, la Repubblica Ceca ha sviluppato TechTower, un nuovo progetto europeo all'avanguardia. Si tratta di uno dei parchi tecnologici più moderni del Paese: offre strutture e uffici per aziende innovative, appassionati di tecnologia, programmatori e start-up.

"Sviluppiamo talenti e ispiriamo le imprese - dice Tomáš Cholinský, direttore di SIT Port-Ciò significa che organizziamo circa 80 eventi durante l'anno. Insegniamo agli studenti delle scuole superiori e delle università. Organizziamo hackathon e festival come questo".

Il festival "We Innovate Pilsen", che quest'anno si è svolto il 7 e l'8 giugno, è solo un esempio di ciò che TechTower offre agli innovatori e alle start-up come Cie, specializzata in realtà virtuale per l'istruzione.

"TechTower ha creato le migliori condizioni per la nostra azienda - dice Mark Bárdy, amministratore delegato di Cie -. Non solo in termini di condizioni locali - uffici, strutture e tutto il resto - ma anche in termini di collegamento della città con l'università, con gli enti pubblici e con altre aziende. Le condizioni sono tali per cui sono i nostri clienti a venire da noi e non noi ad andare da loro, il che ci fa risparmiare molto tempo e denaro".

Il progetto TechTower è costato quasi 26 milioni di euro, di cui circa 7 provenienti dalla Politica di Coesione Europea. All'interno dei 10.000 metri quadrati dell'edificio, accanto alla sala multifunzionale dove si svolgono gli eventi, trovano posto uffici, spazi di coworking e altre strutture, tra cui una vasca profonda 10 metri, la più grande del Paese, dove i soccorritori possono testare le loro attrezzature.

"Prima che questa vasca fosse costruita non era possibile allenarsi da nessuna parte in buone condizioni, perché la piscina più profonda era riservata al nuoto - dice Filip Kopecký del servizio di salvataggio in acqua della Croce Rossa -. Si tratta di una classica piscina lunga 50 metri e profonda 2. Non era possibile esercitarsi, perché semplicemente non funziona come dovrebbe".

L'obiettivo principale del progetto è l'educazione alle nuove tecnologie. Il risultato è che qui vengono coltivati molti talenti emergenti. "Abbiamo qui alcuni hacker della squadra nazionale della Repubblica Ceca - dice Cholinský -. Ci sono alcuni ragazzi che hanno costruito la propria utilitaria a idrogeno. Sono orgoglioso dei ragazzi che lavorano con lo Spot".

Spot è il nome dei due robot della Boston Dynamics che la città ha acquistato per far provare questa tecnologia agli studenti. Studenti giovanissimi, come il 15enne Samuel. "Io e il mio amico Martin vogliamo creare un rover per vincere delle borse di studio - dice Samuel -. Grazie al sostegno di TechTower, dove abbiamo programmato lo Spot, abbiamo ottenuto un posto per costruire un robot e dei fondi".