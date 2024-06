Produrre idrogeno verde per guidare la transizione energetica

Un'università olandese ha sviluppato un elettrolizzatore che può immagazzinare energia rinnovabile in una batteria e produrre idrogeno pulito. L'azienda che lo produce ha ottenuto un finanziamento da 40 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti per ampliare la produzione

La produzione di energia elettrica e il suo utilizzo rappresentano il 75% delle emissioni di gas serra dell'Unione europea. Battolyser Systems, un'azienda di Rotterdam specializzata in tecnologie pulite, sta lavorando ad alcune soluzioni per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili con il sostegno di un programma di investimento europeo.

Tra queste soluzioni c'è il Battolyser®, un elettrolizzatore che può immagazzinare energia rinnovabile in una batteria e produrre idrogeno pulito. "Lavorare alla transizione energetica è qualcosa che ci unisce - dice Maarten van Heel, direttore della sezione Progetti e Ingegneria -. È la sfida che la nostra generazione deve affrontare".

Sviluppato da un'università olandese, il Battolyser® è alimentato da fonti rinnovabili come il vento e il sole. Una volta caricata la batteria, l'energia può essere utilizzata per produrre idrogeno. Il sistema può anche essere acceso e spento istantaneamente, per far fronte alle intermittenze nella fornitura.

"Il 60% dei costi dell'idrogeno verde deriva dall'elettricità - dice van Heel -. Il Battolyser® è in grado di produrre idrogeno quando i prezzi dell'energia sono bassi, ma smettere di farlo quando i prezzi dell'energia sono alti. Una cosa che altre tecnologie non possono fare. Può anche restituire l'elettricità alla rete e quindi creare un flusso di reddito aggiuntivo per i clienti".

L'anno scorso il primo sistema Battolyser® su scala industriale è stato installato in questa centrale elettrica olandese, per essere testato sul campo. L'idrogeno prodotto viene utilizzato per raffreddare i cuscinetti delle turbine a gas. Al momento gli impianti di produzione per l'impiego commerciale sono in fase di avviamento. Le industrie interessate vanno dalle raffinerie di petrolio alle aziende che operano nella mobilità. "La transizione energetica deve essere veloce, perché è importante per il cambiamento climatico, e deve essere conveniente - dice Mattijs Slee, amministratore delegato di Battolyser Systems -. Credo che possiamo fare entrambe le cose".

Boudewijn Siemons, amministratore delegato dell'Autorità portuale di Rotterdam Euronews

L'azienda intende costruire la sua prima fabbrica su larga scala nel porto di Rotterdam. "Abbiamo bisogno delle aziende esistenti per effettuare la transizione e abbiamo bisogno di nuove aziende che colmino le lacune - dice Boudewijn Siemons, amministratore delegato dell'Autorità portuale di Rotterdam -. In futuro il sistema energetico sarà decentralizzato. Avremo bisogno di batterie e di produzione di idrogeno. E il fatto che il Battolyser® combini questi due aspetti è davvero una nuova offerta nel mercato energetico".

Battolyser Systems ha firmato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro con la Banca Europea per gli Investimenti per ampliare la produzione. L'accordo è garantito dal fondo InvestEU. L'obiettivo è quello di esportare altrove la tecnologia sviluppata nei Paesi Bassi entro la fine dell'anno.