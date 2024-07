Di Euronews

La polizia ha arrestato più di 50 persone che hanno interrotto un corteo di estrema destra a Vienna. Prima dell'inizio delle violenze, era stato esposto uno striscione che recitava in inglese "i bambini vogliono la remigrazione"

PUBBLICITÀ

La polizia di Vienna ha dichiarato domenica di aver arrestato più di 50 persone mentre si scontrava con i manifestanti che cercavano di interrompere una marcia di centinaia di estremisti di destra.

Le manifestazioni di sabato sono avvenute mentre i partiti politici austriaci si preparano per le elezioni parlamentari di settembre, che si prevede vedranno l'estrema destra ottenere un significativo miglioramento in termini di voti.

I gruppi antifascisti e i partiti politici di sinistra hanno chiesto di protestare contro una manifestazione e una marcia di attivisti identitari e di altri gruppi di estrema destra, ha riferito l'Agenzia di stampa austriaca (Apa). I post sui social media mostravano i partecipanti alla marcia nel centro di Vienna con uno striscione che chiedeva la “remigrazione”, un termine usato per sostenere il ritorno in massa degli immigrati nei loro Paesi d'origine.

Centinaia di agenti sono stati dispiegati per tenere separati i gruppi contrapposti, ciascuno forte di diverse centinaia di persone. Per ora 43 persone sono state temporaneamente arrestate per essersi rifiutate di porre fine a una protesta di sit-in che bloccava la marcia, ha riferito l'Apa, citando la polizia cittadina.

Altre 10 sono state arrestate dopo che alcuni manifestanti mascherati hanno lanciato sassi e bottiglie. Tre agenti sono stati feriti e i vetri di un'auto di pattuglia sono andati in frantumi, ha dichiarato la polizia.

L'ascesa dell'estrema destra

Prima dell'inizio delle violenze, i manifestanti di estrema destra ha marciato sotto uno striscione che recitava in inglese: “I bambini vogliono la remigrazione”.

Il governo austriaco ha introdotto di recente una serie di regole piu severe per i richiedenti asilo, che li obbligherà a lavorare durante la permanenza nel Paese.

Le nuove misure, entrate in vigore questa settimana, prevedono che i migranti svolgano attività per lo Stato federale e i governi locali per almeno dieci ore settimanali.

Il ministro dell'Interno Gehard Karner, conservatore, ha dichiarato che la polizia perseguirà i reati, anche durante le manifestazioni, “che siano commessi da estremisti di sinistra, di destra o da qualsiasi nemico della democrazia”.

L'Austria si reca alle urne il 29 settembre per le elezioni che dovrebbero confermare una recente tendenza paneuropea di oscillazione verso la destra politica. Il Partito della Libertà, di estrema destra, ha battuto di poco il Partito Popolare, conservatore, nelle recenti elezioni del Parlamento europeo.

I politici dei partiti di sinistra, tra cui i Verdi - attuale partner di coalizione dei conservatori - e i socialdemocratici all'opposizione, avvertono che un governo che includa il Partito della Libertà incoraggerebbe i radicali di destra.

“Non vogliono altro che la fine della nostra società democratica pluralistica”, ha dichiarato Eva Blimlinger, portavoce dei Verdi.