La fiamma è arrivata a bordo del veliero del XIX secolo Belem, salpato dodici giorni fa dal porto greco del Pireo. Ad attendere la torcia centinaia di spettatori e il primo tedoforo francese, il nuotatore olimpico Florent Manaudou. Presente ai festeggiamenti anche il presidente Macron

PUBBLICITÀ

Mercoledì 8 maggio la torcia olimpica è arrivata a Marsiglia a bordo del veliero del XIX secolo Belem, salpato dodici giorni prima dal porto greco del Pireo. La celebre città portuale francese è la prima tappa della staffetta che porterà la fiamma olimpica in giro per la Francia per 68 giorni prima di fare capolino a Parigi il 14 luglio in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2024, il 26 luglio.

La nave è entrata nel porto vecchio di Marsiglia, gremito di spettatori, accompagnata dall'inno nazionale francese e da un sorvolo dell'aeronautica militare. Toccata terra, la torcia è stata consegnata al primo dei diecimila tedofori francesi di questa edizione dei Giochi, il nuotatore olimpico Florent Manaudou.

Tra le acclamazioni e gli applausi della folla, la fiamma ha compiuto il suo viaggio attraverso i luoghi simbolo di Marsiglia.Il momento clou è stato raggiunto con l'accensione del braciere da parte del celebre rapper marsigliese Jul, che ha segnato l'inizio ufficiale dei festeggiamenti olimpici di Marsiglia a cui si sono uniti anche il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron.

Durante la staffetta i diecimila tedofori designati porteranno la torcia olimpica attraverso più di 400 città in 65 territori francesi, comprese sei regioni d'oltremare.