Federazioni e comitati olimpici e paralimpici cercano una base d'allenamento in Francia durante le Olimpiadi (26 luglio-11 agosto) e le Paralimpiadi di Parigi

Lo Stade de Gerland, per il rugby a 7, il palazzetto Mado Bonnet per il basket e il Ginnasio "Serguei Vorontzov", per la ginnastica artistica.

Sono tre dei centri di allenamento di Lione a disposizione dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali per le Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024, per le Paralimpiadi.

Uno dei centri di allenamento a Lione. Euronews

Questi centri saranno le sedi degli allenamento in Francia per le Federazioni sportive straniere.

Perché anche se la maggior parte delle sedi di gara si trova a Parigi, i centri di preparazione sono sparsi in tutta la Francia.

A Lione, il Ginnasio "Vorontzov", ad esempio, è già stato scelto dalla Federazione giapponese, come propria "casa".

“Per la preparazione dei Giochi Olimpici, il Giappone ci ha chiesto di venire a prepararsi qui a luglio, poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, come base di allenamento in vista delle gare", spiega Pierre Coponat, coordinatore del centro di ginnastica di Lione.

Pierre Coponat durante l'intervista. Euronews

Gli atleti, come l'esperto ginnasta francese **Cyril Tommasone**- 36 anni, argento mondiale a Tokyo 2011 nel cavallo con maniglia - sono in piena preparazione, motivati dai Giochi Olimpici in Francia:

"Il fatto di averli in casa mi permette di essere attivo ogni giorno all'allenamento, di essere serio e di avere tanta voglia di fare bene a Parigi", racconta Cyril.

Cyril Tommasone aspetta questo fine settimana per "strappare" il suo biglietto di qualificazione, che gli permetterà di essere tra i 10.500 atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024.