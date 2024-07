Di Euronews

La pétanque è una tipologia di gioco delle bocce molto diffusa in Francia: si gioca o uno contro uno, a coppie o a terzetti e i giocatori devono lanciare le sfere stando all’interno di un cerchio del diametro di 35-50 cm, tenendo i piedi immobili, chi si avvicina più al boccino prende il punto

PUBBLICITÀ

Niente da fare per la pétanque, la specialità dello sport delle bocce nato in Provenza e diffuso in tutta la Francia. Insieme al volo e alla raffa le tre specialità del gioco delle bocce sono state proposte dalla Confédération Mondiale des Sports de Boules come possibili nuove discipline per le Olimpiadi del 2024 che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. La Federazione Mondiale di Bocce ha esercitato pressioni fin dal 1985 per rendere lo sport una disciplina olimpica senza però ottenere risultati.

Nel Paese che ospiterà i Giochi Olimpici tutti conoscono la pétanque anche per le semplici regole del gioco che si possono imparare molto rapidamente.

Nel video il nostro approfondimento