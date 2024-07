Fidias Panayiotou, 24 anni e 2,6 milioni di follower su YouTube, è appena diventato uno dei sei europarlamentari di Cipro, tra i Paesi più piccoli dell’Unione europea

Da youtuber a europarlamentare: Fidias Panayiotou, 24 anni cipriota, è appena stato eletto al Parlamento europeo come membro indipendente, una sfida che ha deciso di condividere con i suoi milioni di follower.

Per la sessione plenaria inaugurale il giovane è andato in autostop da Bruxelles a Strasburgo filmando il viaggio, "sicuramente più divertente ed economico", come lo ha definito lo stesso Panayiotou.

Il 24enne ha spiegato a Euronews che la decisione di utilizzare un mezzo alternativo è stata simbolica per dimostrare che i politici sono persone normali e per farli avvicinare alle persone: "il nostro obiettivo per i prossimi cinque anni è rendere la politica cool".

Come rendere la politica cool

Tra i modi utilizzati da Panayiotou per coinvolgere i suoi seguaci nelle sue scelte da neo europarlamentare c'è un semplice foglio di carta con un piccolo grafico per spiegare il rapporto tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione.

In un altro video mostra come ha scelto la sua squadra, che comprende un ex insegnante e uno dei suoi migliori amici. Nonostante non abbia esperienza politica, il giovane vorrebbe sostenere politiche basate anche sulle opinioni dei suoi seguaci.

"Mostriamo uno spiraglio, con la mia candidatura, di una democrazia più diretta perché i video che carico hanno migliaia di commenti e milioni di visualizzazioni - ha detto a Euronews Fidias Panayiotou -. E so cosa pensa la gente, posso passare la loro volontà al Parlamento, una cosa davvero unica che non molte persone hanno".

L'influencer ha realizzato un video con un sondaggio che ha coinvolto 300mila partecipanti per il voto del prossimo presidente della Commissione europea. Il 75 per cento di chi ha partecipato gli ha consigliato di votare contro Ursula von der Leyen. L'eurodeputato ha promesso di seguire la risposta degli utenti, in una visione di democrazia che non applica filtri di credibilità, controlli ed equilibri.