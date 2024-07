Mentre i leader di 45 nazioni europee si riuniscono per discutere di tutto, dall'energia alla guerra della Russia in Ucraina, gli esperti dicono che quella che sembra una nobile idea potrebbe essere limitata nel formato e nei risultati

Migrazione, sicurezza e cooperazione energetica potrebbero essere i punti ufficiali all'ordine del giorno che i leader di circa 45 nazioni europee discuteranno in un vertice che si terrà giovedì in Inghilterra, ma le relazioni Ue-Regno Unito, la guerra in Ucraina e le prossime elezioni negli Stati Uniti probabilmente domineranno i colloqui.

I leader si riuniranno a Blenheim Palace, il luogo di nascita di Winston Churchill vicino a Oxford, nel sud dell'Inghilterra, per il quarto vertice della Comunità politica europea (Cpe).

Il forum, lanciato nel 2022, non ha prodotto finora alcun risultato tangibile ed è improbabile che questo vertice possa invertire la tendenza. Uno dei maggiori beneficiari di questo vertice, quindi, sembra essere il primo ministro britannico Keir Starmer.

Organizzato dal suo predecessore, Rishi Sunak, l'incontro sarà la seconda occasione dalla sua elezione a Downing Street, avvenuta appena due settimane fa, per confrontarsi con i leader mondiali, dopo il suo viaggio a Washington la scorsa settimana per il vertice della Nato.

Ufficialmente, l'incontro mira a fornire ai leader l'opportunità di "discutere alcune delle questioni generazionali più urgenti che l'Europa deve affrontare", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri britannico.

"Le minacce odierne rappresentano una sfida generazionale e il primo ministro è convinto che il Regno Unito sia sempre più forte quando lavora in stretta collaborazione con gli altri. Il governo britannico utilizzerà il vertice per discutere di una più stretta collaborazione per affrontare l'immigrazione clandestina e di una maggiore cooperazione in materia di sicurezza con le controparti europee per mantenere il Regno Unito al sicuro", ha aggiunto.

Starmer vuole ricucire i rapporti tra Uk e Ue

Ufficiosamente, Starmer, che ha guidato il partito laburista a una vittoria schiacciante il 4 luglio, è intenzionato a utilizzare il vertice per reimpostare le relazioni con l'Unione Europea e per far avanzare i colloqui su un patto di difesa tra le due parti.

"È una buona opportunità per iniziare a cambiare le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea. Si tratterà innanzitutto di un cambiamento di tono verso un impegno più costruttivo dopo la mentalità più antagonista dell'era Johnson/Truss (un po' migliorata sotto Sunak)", ha dichiarato a Euronews Iain Begg, professore ricercatore presso la London School of Economics.

Tutti i 27 leader dell'Ue dovrebbero essere presenti, così come il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, salterà invece il vertice per recarsi a Strasburgo e partecipare al voto del Parlamento europeo che deciderà se resterà alla guida dell'esecutivo del blocco per un secondo mandato.

Il primo ministro britannico Keir Starmer (a sinistra) con i leader di Portogallo, Stati Uniti e il capo della Nato a Washington l'11 luglio 2024 AP Photo/Jacquelyn Martin

Da parte dell'Ue, gli sforzi del nuovo governo britannico per sottolineare il desiderio di legami più stretti sono visti come "un segnale positivo". "Siamo aperti a vedere cosa si può ottenere. Abbiamo richieste chiare per quanto riguarda la mobilità dei giovani e dei cittadini", ha dichiarato un alto funzionario dell'Ue.

"Ciò che riteniamo fondamentale è l'attuazione degli accordi esistenti, quelli raggiunti finora - il Windsor Framework - ma anche l'attuazione dell'Accordo del Venerdì Santo. Queste sono le linee che abbiamo. Finché non mettiamo in discussione ciò che è stato concordato finora, penso che potremmo beneficiare di una cooperazione più stretta sugli affari esteri e sulle questioni di difesa, ma dobbiamo vedere come si traduce", ha aggiunto la fonte.

Gli ostacoli tra la politica europea e il Regno Unito

Qualsiasi colloquio di questo tipo avverrà a margine del vertice, durante il tempo assegnato ai leader per tenere incontri bilaterali o multilaterali. Starmer ha già comunicato che incontrerà il Taoiseach irlandese Simon Harris mercoledì sera e il Presidente francese Emmanuel Macron a cena giovedì.

I 45 leader si concentreranno invece su migrazione, cooperazione energetica e difesa e sicurezza della democrazia nel corso di tavole rotonde tematiche. "In generale, è utile scegliere argomenti per l'agenda ufficiale che siano condivisi da tutti i Paesi", ha dichiarato a Euronews Jannike Wachowiak, analista del programma di economia politica europea presso l'European Policy Centre.

La comunità politica europea non ha una struttura formale, come uno staff permanente o un segretariato, quindi "l'unica cosa che tiene insieme il Cpe è che i leader europei si presentino e continuino a mostrare interesse", ha detto Wachowiak. "Quindi penso che per garantire questa adesione politica da parte dei leader europei, si debba fare in modo che la cosa sia vista come vantaggiosa da tutti", ha aggiunto.

I leader di Francia, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Commissione europea e Albania parlano di migrazione a margine del vertice Cpe a Granada, Spagna, il 5 ottobre 2023. Ufficio della prima ministra italiana Giorgia Meloni

Tra gli assenti di rilievo ci sarà il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che dovrebbe saltare per la seconda volta consecutiva.

Francia e Moldavia guideranno le discussioni sulla difesa della democrazia, ponendo l'accento sulla lotta alla disinformazione e alle interferenze straniere. I due Paesi - che negli ultimi anni hanno entrambi segnalato campagne di disinformazione russa contro di loro - mirano a creare una rete a livello di Cpe di entità nazionali che si occupano di interferenze straniere, che potrebbe identificare, condividere e coordinare rapidamente la risposta ai tentativi di manipolazione delle informazioni.

Michel e il presidente del Montenegro, Jakov Milatović, si occuperanno della cooperazione energetica. I colloqui sulla migrazione saranno invece presieduti dai leader di Italia e Albania e si concentreranno su come i Paesi europei possano cooperare per affrontare la migrazione irregolare e creare percorsi legali.

Il tema è delicato ed è stato al centro di un piccolo scontro diplomatico durante l'ultimo vertice del Cpe a Granada lo scorso ottobre. L'Italia e il Regno Unito, irritati dalla decisione della Spagna di non inserire la migrazione nell'ordine del giorno formale, hanno deciso di tenere una riunione a margine con Francia, Albania e Paesi Bassi. Insieme, hanno elaborato un piano in otto punti per affrontare il traffico di migranti e fornire supporto operativo ai Paesi partner.

Nessun accordo in vista tra Ue e Uk al momento

È probabile che questa volta qualsiasi risultato sui temi ufficiali segua lo stesso formato, come ad esempio all'interno delle cosiddette "coalizioni dei volenterosi" - o gruppi di Paesi - e probabilmente si concentrerà anche sulla cooperazione operativa. A differenza di altri formati come il G7, il G20 o il Consiglio europeo, non viene rilasciato alcun comunicato in cui tutti i leader concordano posizioni comuni.

PUBBLICITÀ

Starmer dovrebbe anche avanzare la proposta che i Paesi della Cpe si impegnino a reprimere la flotta ombra di navi che Mosca utilizza per aggirare le sanzioni occidentali contro il suo settore petrolifero. La mancanza di una struttura formale è allo stesso tempo la debolezza e la forza della Cpe. "Vale la pena di dire che non abbiamo visto risultati super tangibili", ha dichiarato a Euronews Olivia O'Sullivan, direttore del Programma Regno Unito nel Mondo di Chatham House. Penso che sia un'opportunità per stabilire il principio della cooperazione su alcuni di questi temi".

"La flessibilità della mancanza di struttura può essere assolutamente criticata, ma si può anche dire che è piuttosto preziosa perché rende il forum abbastanza adattabile alle priorità attuali", ha aggiunto.La Nato, l'Osce e il Consiglio d'Europa parteciperanno per la prima volta, segno che la guerra in Ucraina, la difesa e la sicurezza dovrebbero monopolizzare l'attenzione dei leader anche a margine.

L'Ucraina è quasi incorporata nel Dna del Cpe, poiché il formato, nato da un'idea di Macron, è stato creato dopo che la Russia ha lanciato l'invasione su larga scala del suo vicino nel 2022, come mezzo per riunire i Paesi dell'Ue e non Ue su base regolare e al più alto livello politico. Ma anche le elezioni statunitensi di novembre dovrebbero avere un ruolo di primo piano, dato che la prospettiva di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca diventa ogni giorno più probabile.

"Sarei sorpreso se non se ne parlasse", ha detto O'Sullivan. "Sarà presente al vertice e le discussioni più ampie sui temi all'ordine del giorno saranno influenzate da questo contesto più ampio, dalla possibilità di un secondo mandato di Trump, dalla necessità di una visione geopolitica più condivisa tra i membri del vicinato europeo". L'alto funzionario dell'Ue è d'accordo: "Questo è uno dei temi che è nella mente di tutti e penso che sia presente da un po' di tempo. Mi aspetto che i leader condividano le loro impressioni e come possiamo prepararci a questo".