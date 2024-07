Joe Biden ha accolto martedì i leader Nato a Washington celebrando i 75 anni dell'Alleanza, la solidità transatlantica e il sostegno all'Ucraina. La premier italiana Meloni: rispetteremo 2 per cento del pil in difesa secondo i nostri tempi

Dal palco del Mellon Auditorium di Washington, negli Stati Uniti, dove fu firmato il trattato che sancì la nascita dell'Alleanza Atlantica nel 1949, è il presidente Usa Joe Biden ad aprire i lavori nel primo dei tre giorni dedicati al 75esimo anniversario della Nato in corso fino all'11 luglio.

"La Russia non prevarrà", - ha detto Biden -. il fatto che la Nato resti il ​​baluardo della sicurezza globale non è avvenuto per caso. Non era inevitabile. Ancora e ancora, nei momenti critici, abbiamo scelto l'unità anziché la disunione, il progresso anziché la ritirata, la libertà anziché la tirannia e la speranza anziché la paura".

Summit Nato: gli aiuti militari a Kiev

Nel suo discorso Biden ha poi assicurato gli aiuti militari a Kiev degli alleati anche in risposta all'attacco missilistico di lunedì dove sono morte decine di persone. I Paesi Nato forniranno sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania, componenti Patriot donati da Olanda e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva, e un ulteriore sistema Samp/T donato dall'Italia.

Vertice Nato: Joe Biden consegna a Stoltenberg la medaglia della libertà

Nella serata di martedì Joe Biden ha inoltre consegnato al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana.

"La nostra Alleanza è stata creata da persone che avevano vissuto due guerre mondiali devastanti", ha dichiarato Stoltenberg martedì sera.

"Conoscevano fin troppo bene l'orrore, la sofferenza e il terribile costo umano della guerra. Nutro un grande rispetto per il Trattato di Washington. Non da ultimo perché è così breve. Solo quattordici paragrafi. Solo poche pagine. Mai così poche parole hanno avuto così tanto significato per così tante persone" ha aggiunto il segretario dell'Alleanza che il primo ottobre concluderà il suo mandato.

Vertice Nato, Meloni: rispetteremo 2 per cento del pil in difesa secondo nostri tempi

Oltre alla fornitura del sistema missilistico Samp/T, da Washington il governo italiano ha ribadito l'impegno a portare le spese in difesa all'obiettivo Nato del 2 per cento entro il 2028 o anche prima, se l'Ue consentirà di scorporarle dal Patto di stabilità.

"All'Italia è stato riconosciuto un ruolo importante" in questo ambito, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni margine del summit.

"Ci siamo concentrati molto su un tema importante come le difese aeree, che difendono soprattutto i civili e le infrastrutture critiche che la Russia continua ad attaccare", ha sottolineato Meloni, citando il recente bombardamento del più grande ospedale pediatrico di Kiev, "il lavoro della difesa antiaerea difende soprattutto la popolazione civile".