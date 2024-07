Di Johanna Urbancik & Donogh McCabe

Il torneo ha concentrato passioni, rivalità e nazionalismi. Dalle celebrazioni dei tifosi alle tensioni sociali, il calcio mostra il suo potere di ispirare e dividere

PUBBLICITÀ

Gli Europei di calcio stanno per concludersi all'Olympiastadion di Berlino, dove domenica la Spagna affronterà l'Inghilterra per aggiudicarsi il titolo.

Il nazionalismo nel calcio può manifestarsi in modi radicali e divisivi, spesso riflettendo tensioni sociali più ampie e venendo esacerbato dalla cultura dei tifosi ultras e da affiliazioni politiche.

Durante gli Europei in Germania, episodi di nazionalismo hanno caratterizzato diverse partite. I tifosi ungheresi e tedeschi sono stati accusati di avere fatto saluti nazisti, mentre quelli turchi sono stati colti mentre facevano il saluto dei Lupi Grigi, un movimento nazionalista responsabile di atti di violenza (e diversi attentati, tra cui quello a Giovanni Paolo II nel 1981).

Il difensore della Turchia Merih Demiral (ex di Sassuolo, Juventus e Atalanta) è stato squalficato per due turni, dopo avere festeggiato uno dei suoi due goal all'Austria negli ottavi mimando il muso di un lupo con le dita.

Il turco Merih Demiral festeggia il secondo gol della sua nazionale agli ottavi di finale contro l'Austria a Euro 2024 facendo il saluto dei Lupi Grigi Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A Dortmund, tifosi albanesi hanno sventolato invece la bandiera della "Grande Albania". Una foto di tifosi tedeschi che acquistano maglie da calcio con il numero 44 è diventata virale dopo che i media hanno sottolineato la somiglianza di quei numeri stilizzati con i fulmini simbolizzati sulle uniformi delle SS naziste. I kit da calcio sono stati successivamente vietati da Adidas.

I tifosi croati e serbi si sono scontrati su simboli storici e politici, con accuse di incitamento all'odio e gesti provocatori. Anche i tifosi austriaci hanno suscitato polemiche, esponendo uno striscione con lo slogan "Difendere l'Europa", legato a un movimento politica di estrema destra, noto per le sue posizioni anti-immigrazione.

Europei di calcio, orgoglio nazionale o nazionalismo?

Diversi incidenti che hanno spinto l'Uefa a sanzionare i giocatori e a rinnovare le richieste di misure più severe contro le espressioni nazionaliste durante gli eventi calcistici.

Le tensioni hanno raggiunto l'apice proprio quando l'Austria ha affrontato la Turchia, quando i tifosi austriaci avrebbero intonato slogan nazionalisti suscitando la risposta di Demiral.

Il gesto, che prevede l'uso del dito medio e anulare tenuti insieme con il pollice mentre l'indice e il mignolo sono stesi all'insù, non è universalmente vietato, ma il suo utilizzo ha suscitato le critiche delle autorità tedesche e minimizzazioni da parte di quelle turche

Demiral ha difeso le sue azioni come espressione orgogliosa della propria identità nazionale.

"Nonostante si affermi che è un simbolo dell'orgoglio turco, la sua associazione con le atrocità e il nazionalismo di destra non può essere trascurata. Coloro che difendono il saluto spesso trascurano le sue implicazioni più oscure e il suo contesto storico, compreso il suo utilizzo durante massacri e attentati", ha dichiarato a Euronews un ricercatore turco che ha parlato a condizione di anonimato per motivi di sicurezza.

Inoltre, la difesa di questo saluto in Turchia anche da parte di partiti apparentemente di sinistra come il Chp (Partito Popolare Repubblicano) evidenzia le contraddizioni della politica turca, dove i sentimenti nazionalisti possono trascendere le linee di partito.

Secondo il ricercatore, questo nazionalismo sconta l'eredità di ideologie politiche come il Kemalismo (noto anche come Atatürkismo), dal fondatore della Turchia moderna Mustafa Kemal Atatürk, che ha proposto una visione laica del Paese sfociata però in atteggiamenti xenofobi.

In vista dei quarti di finale tra Turchia e Paesi Bassi dello scorso fine settimana, la marcia dei tifosi turchi a Berlino è stata dispersa dalla polizia, a causa del gesto ripetuto da molti tifosi. I tifosi, che avevano il biglietto per la partita, sono stati poi incoraggiati a dirigersi verso lo stadio, dove sono stati accolti da migliaia di sostenitori olandesi.

Henk van Beek si dirige all'Oranje bus a Berlino Donogh McCabe

Paesi Bassi, l'esperienza del bus dei tifosi Oranje

Passando a manifestazioni più positive, i tifosi olandesi si sono scatenati sui social media ballando con entusiasmo la canzone adottata come inno dagli olandesi "Links Rechts" degli Snollebollekes.

Euronews ha intervistato Henk van Beek, presidente dell'Oranje Bus, un caratteristico autobus arancione a due piani acquistato nel 2004 per andare agli Europei in Portogallo. Da allora, l'autobus ha accompagnato i tifosi olandesi in ogni torneo, anche in destinazioni lontane come il Qatar e il Brasile.

Secondo van Beek, quando è stato acquistato due decenni fa, l'autobus non era inizialmente destinato alle marce dei tifosi. "In origine, era solo per gli amici: parcheggiare nei centri città, suonare e vedere cosa succedeva. Pensavamo che potesse durare sei o otto anni", ha spiegato.

"Invece, è stato con noi per tutti i principali tornei della nazionale olandese dal 2004, richiedendoci persino di recuperarlo dai porti di paesi come il Qatar e il Brasile dove giochiamo", ha aggiunto.

PUBBLICITÀ

Online, i tifosi olandesi hanno catturato l'attenzione con i loro balli sincronizzati, alimentati dalla canzone "Links Rechts", che ha debuttato originariamente nel 2015. L'inno ha guadagnato slancio durante una trasferta del 2016 in Svezia, dove 600 sostenitori si sono radunati dietro il bus.

Henk van Beek, promotore dell'Oranje Bus Donogh McCabe

"La sua popolarità è aumentata ulteriormente durante gli Europei femminili del 2017 nei Paesi Bassi, in coincidenza con la vittoria della squadra olandese", ha raccontato van Beek.

"L'abbiamo suonato in tutte e sei le città del torneo ed è diventato un successo immediato. Ora è un punto fermo ogni volta che ci riuniamo e l'abbiamo visto crescere insieme all'entusiasmo dei tifosi olandesi".

I tornei di calcio come gli Europei e la Coppa del Mondo offrono ai tifosi una breve tregua dalla realtà, una forma di evasione. Il torneo ha mantenuto queste speranze? Secondo van Beek, sì.

"In questi tempi turbolenti, credo che questo torneo abbia favorito l'unità", ha osservato. In mezzo a istanze di nazionalismo, il torneo ha anche scatenato gioia, eccitazione e cameratismo, con gli europei che hanno stretto nuove amicizie.

PUBBLICITÀ

L'atmosfera positiva era così contagiosa che alcuni tifosi hanno persino cambiato bandiera, indossando maglie di altri Paesi dopo l'eliminazione della propria squadra.