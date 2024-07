Se i risultati degli exit poll dovessero essere confermati Keir Starmer sarà il prossimo primo ministro del Regno Unito con una maggioranza di 170

PUBBLICITÀ

Secondo un exit poll elaborato da Ipsos il partito laburista britannico potrebbe conquistare ben 410 dei 650 seggi della Camera dei Comuni, consegnando al partito di sinistra una delle più grandi vittorie della sua storia.

Il risultato, se confermato, rappresenta una pesante sconfitta per il partito conservatore che ha guidato il Paese dal 2010 con cinque diversi leader.

Keir Starmer, l'ex pubblico ministero che ha sostituito Jeremy Corbyn come leader laburista nel 2020, potrebbe quindi diventare Primo Ministro già venerdì. Rishi Sunak potrebbe invece essere chiamato a dimettersi da leader dopo uno dei peggiori risultati di sempre.

Gli ultimi cinque anni dei Tory

Il risultato di giovedì segnerebbe la fine di cinque anni tumultuosi per la politica britannica. Un periodo che ha visto una pandemia, la guerra in Ucraina e l'alta inflazione ma anche tre primi ministri conservatori, due dei quali si sono dimessi in seguito a scandali.

Il più longevo di questi, Liz Truss, è rimasta in carica per soli 49 giorni dopo che i suoi tagli fiscali non finanziati hanno mandato in tilt i mercati finanziari.

Boris Johnson, vincitore alle elezioni dello scorso dicembre 2019 con una solida maggioranza di 80 seggi, è stato cacciato dopo aver violato le leggi di isolamento covid ospitando feste negli uffici di Downing Street.

I sondaggi hanno previsto una vittoria dei laburisti fin dalla convocazione delle elezioni a maggio, se non addirittura prima. Se gli exit poll dovessero essere confermati i conservatori otterrebbero solo 131 seggi: si tratterebbe del peggior risultato dal 1918.

Tra oggi e domani mattina saranno annunciati i risultati dei singoli collegi elettorali che determineranno il destino dei singoli parlamentari.

Secondo alcuni sondaggi anche deputati del calibro di Sunak e Truss rischiano di perdere il loro seggio nonostante la conquista di solide maggioranze nel 2019.

Cosa significa la vittoria laburista?

La vittoria di Starmer significa formazione di un nuovo governo. Il cambio non comporterà alcuna inversione di rotta sulla Brexit, in quanto il nuovo Primo Ministro non sembra intenzionato a ripetere le guerre politiche sull'Europa che hanno dominato l'ultimo decennio.

Starmer conosce bene l'argomento, essendo stato ministro ombra per la Brexit sotto Corbyn. Ha però escluso di rientrare nel mercato unico e nell'unione doganale dell'Ue o di reintrodurre la libera circolazione.

Alcuni analisti sperano ancora che il nuovo governo porti maggiore stabilità e migliori le relazioni con l'Ue. Nel suo nuovo ruolo Starmer incontrerà molte delle sue controparti europee al vertice Nato che si terrà negli Stati Uniti dal 9 all'11 luglio.

Il ritorno di Farage

Un volto familiare della Brexit ha giocato un ruolo chiave in queste elezioni: Nigel Farage, per 20 anni europarlamentare del partito euroscettico UK Independence Party, il cui successo elettorale potrebbe aver avuto un impatto decisivo sulla decisione di indire il referendum del 2016.

Gli exit poll prevedono che il nuovo partito Reform Uk di Farage otterrà circa 13 seggi, rendendolo potenzialmente un legislatore di Westminster per la prima volta dopo numerosi tentativi falliti. Anche nelle circoscrizioni nelle quali ha perso Reform potrebbe aver sottratto voti ai conservatori peggiorando la situazione per Sunak.

Seguite tutta la nostra copertura sul blog in diretta.

AGGIORNAMENTO:questa notizia è stata aggiornata alle 11:24 con i risultati degli exit poll.