Di Mared Gwyn Jones in London

Elezioni anticipate nel Regno Unito. Il governo dei conservatori alla prova del voto. Si tratta delle prime elezioni dopo l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione europea

Aperti dalle 7 alle 22, ora locale, i seggi elettorali in 650 circoscrizioni di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. I cittadini sono chiamati a votare per le prime elezioni generali del Regno Unito dopo l'uscita formale del Paese dall'Unione europea.

Il primo ministro conservatore Rishi Sunak dovrebbe votare nella sua circoscrizione di Richmond e Northallerton nello Yorkshire, mentre il leader laburista Keir Starmer voterà nel suo seggio londinese di Holborn e St Pancras.

Dopo i primi exit poll a chiusura dei seggi, i risultati arriveranno nella notte e la maggior parte delle circoscrizioni locali dovrebbe annunciare i candidati vincitori nelle prime ore del mattino.

Le nuove regole per le elezioni nel Regno Unito

Si tratta del primo voto da quando i confini delle circoscrizioni sono stati ridisegnati nel 2023. In seguito a tale revisione, l'Inghilterra ha guadagnato dieci seggi, mentre la Scozia e il Galles hanno perso rispettivamente due e otto seggi. I seggi dell'Irlanda del Nord non sono stati modificati.

Si tratta inoltre delle prime elezioni generali in cui gli elettori devono ricordarsi di portare un documento d'identità con foto per poter votare. A maggio, l'ex primo ministro Boris Johnson era stato allontanato da una postazione di voto per le elezioni comunali dopo aver dimenticato la nuova regola.

Molti hanno già votato per posta, nonostante le segnalazioni di alcuni elettori che non avevano ricevuto la scheda elettorale per posta alla vigilia delle elezioni.

I politici scozzesi hanno subito criticato il ritardo. Molte scuole in Scozia hanno già chiuso per l'estate e le famiglie che si sono recate in vacanza all'estero e che speravano di votare per posta prima di partire non hanno potuto farlo.

Come funzionano le elezioni generali nel Regno Unito

Sono in palio 650 seggi alla Camera dei Comuni, uno in rappresentanza di ogni circoscrizione locale, o distretto elettorale.

I cittadini votano per chi vogliono che rappresenti la loro circoscrizione alla Camera dei Comuni. I candidati si candidano nella lista della loro circoscrizione in modo indipendente o, più spesso, in rappresentanza dei partiti politici.

Il Regno Unito utilizza un sistema elettorale chiamato first-past-the-post (passa solo il primo, ndt), il che significa che il singolo candidato che ottiene il maggior numero di voti nella propria circoscrizione diventa deputato. Ciò significa anche che i partiti possono ottenere una grande percentuale di voti a livello nazionale, ma non ottenere alcun seggio se non arrivano primi ovunque.

Il partito che ottiene la maggioranza dei seggi in parlamento, almeno 326, in genere forma il governo.

Quando si conosceranno i risultati

Alle 22 le emittenti britanniche presenteranno un exit poll, che offre una stima, di solito abbastanza accurata, dell'assegnazione dei seggi basata su un sondaggio tra gli elettori che lasciano 133 seggi elettorali in tutto il Paese.

Man mano che i collegi elettorali del Paese confermeranno i loro risultati, nel corso della notte sarà più chiaro se l'exit poll era corretto. I risultati dovrebbero essere confermati intorno alle 6.30 ora locale di venerdì.