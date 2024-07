La sinistra ha detto al Movimento cinque stelle che ci sono "chiare condizioni politiche" prima che il partito possa entrare nel gruppo

Il Movimento cinque stelle, guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta cercando di porre fine alla sua mancanza di affiliazione politica sulla scena europea, durata un anno, aderendo a La sinistra, il gruppo parlamentare più a sinistra del Parlamento europeo.

La Sinistra comprende membri come France insoumise (Lfi), Die linke in Germania, Podemos in Spagna, Syriza in Grecia e Sinn féin in Irlanda, che abbracciano tutti vari gradi di euroscetticismo.

Alle elezioni di giugno la famiglia paneuropea si è assicurata 39 seggi nell'emiciclo, due in più di quelli che aveva in precedenza. Il Movimento cinque stelle vuole aggiungere i suoi otto eurodeputati al computo: la notizia è stata confermata mercoledì mentre La sinistra teneva la sua riunione costitutiva a porte chiuse a Bruxelles.

Al termine della riunione Manon Aubry, co-presidente de La sinistra, ha dichiarato che la decisione sull'adesione non è ancora stata presa e che sarà rimandata a giovedì, quando l'ufficio di presidenza del gruppo dovrebbe deliberare sulla questione alla presenza dei rappresentanti del M5s. "La porta è aperta, ma ci sono chiare condizioni politiche", ha dichiarato Aubry ai giornalisti.

Le condizioni sono stabilite nella dichiarazione di affiliazione politica che ogni delegazione o singolo membro che desidera aderire al gruppo deve firmare, ha dichiarato un portavoce a Euronews. Il testo "contiene i valori fondamentali de La sinistra" come il rispetto del diritto internazionale, la politica di asilo, la giustizia climatica e il femminismo.

"È necessario dimostrare il proprio impegno. È molto di più che firmare la dichiarazione: i nostri eurodeputati vogliono essere convinti", ha dichiarato a Euronews una fonte del gruppo.

Cos'è La sinistra?

Conosciuta fino al 2021 come Gue/Ngl, La sinistra si batte per una tassazione equa, per i diritti dei lavoratori, per l'uguaglianza dei redditi, per la sostenibilità ambientale e per il benessere degli animali, e si oppone con forza alle politiche di austerità, al neoliberismo, alla privatizzazione dei servizi pubblici e alle norme sull'immigrazione considerate repressive e ingiuste nei confronti dei richiedenti asilo.

Nonostante la sua visione progressista, La sinistra ha adottato una posizione critica sulla risposta dell'Ue alla guerra della Russia contro l'Ucraina, opponendosi alla fornitura di equipaggiamenti letali di cui l'esercito ucraino ha disperatamente bisogno per respingere le forze di invasione.

Il Movimento cinque stelle condivide questa posizione e ha apertamente criticato gli alleati occidentali per aver continuato a fornire armi alla Nazione dilaniata dalla guerra, sostenendo che il denaro utilizzato per procurare munizioni dovrebbe invece essere reindirizzato per finanziare i servizi sociali.

"Dobbiamo riconoscere che l'idea di ottenere una vittoria militare sulla Russia è stata un fallimento", ha detto Conte a maggio. "Dobbiamo concentrare le risorse non su questa folle corsa al riarmo ma sul tutelare i diritti sociali dei cittadini".

Prima di rivolgersi a La sinistra, il Movimento Cinque Stelle aveva ripetutamente (e senza successo) cercato di unirsi ai Verdi, ma le sue posizioni ambigue sul conflitto Russia-Ucraina erano considerate sgradevoli dalla formazione attenta all'ambiente.