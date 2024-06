Di Euronews

Il centrosinistra portoghese stravince con il Partito Socialista e l'Alleanza democratica che, però, ha detto di aver "mancato l'obiettivo". Chega, partito di estrema destra, entra per la prima volta al Parlamento europeo con 2 seggi

L'Alleanza Democraticaportoghese "ha mancato l'obiettivo". Lo dichiarano l Primo Ministro Luís Montenegro e il candidato Sebastião Bugalho nel loro discorso alla chiusura delle urne per le elezioni per il Parlamento europeo. L'alleanza di centro-sinistra non è riuscita a ottenere Partito Socialista guidato in queste elezioni dall'ex ministra della Salute Marta Temido.

L'Ad si ferma al 31 per cento circa delle preferenze, mentre i socialisti superano di poco il 32 per cento.

Degno di nota è stato anche l'ingresso, per la prima volta nella storia, dell'estrema destra portoghese nel Parlamento europeo. Tuttavia, per il partito Chega si è trattato di un risultato inferiore alle aspettative con poco meno del 10 per cento delle preferenze e con l'elezione di soli due eurodeputati.

Anche i liberali portoghesi di Iniciativa Liberal sono entrati per la prima volta nel Parlamento europeo con due eurodeputati e circa il 9 per cento dei voti.