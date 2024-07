Di Euronews

Residenti e sfollati palestinesi costretti a lasciare la città, migliaia si erano spostati di recente da Rafah. Si teme nuova operazione militare dopo lanci di razzi della Jihad Islamica. Morta la madre di Noa Argamani, rilasciata a giugno, che aveva chiesto di rivedere la figlia prima di morire

L'esercito israeliano ha ordinato una nuova evacuazione a Khan Younis, nel sud di Gaza, facendo presagire un'operazione militare su vasta scala nella città dopo quella prolungata dei mesi scorsi.

"Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente nella zona umanitaria", ha scritto su X un portavoce dell'esercito Avichay Adraee, facendo appello ai residenti e agli sfollati palestinesi nella zona orientale della città e di una porzione ulteriore del sud-est della Striscia.

Centinaia di persone hanno cominciato a lasciare l'ospedale Europeo, uno dei pochi ancora funzionanti. per quanto le Forze di difesa israeliane (Idf) abbiano smentito pericoli per i pazienti e per quanti si sono rifugiati nella struttura.

Raid di Israele a Nuseirat, Khan Younis e nel sud della Striscia di Gaza

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che questo ennesimo ordine di evacuazione "dimostra che nessun posto è sicuro a Gaza" per i civili palestinesi. che sono costretti a un "movimento circolare mortale" da un luogo all'altro della Striscia.

Media palestinesi riferiscono di una donna morta e altre sei persone rimaste ferite in un attacco sempre a Khan Younis, mentre un bambino è morto in un bombardamento sul campo profughi di Nuseirat.

Gli attacchi israeliani sono stati inframmezzati lunedì dal lancio di una ventina di razzi da Khan Younis verso diversi centri oltre la barriera di separazione con la Striscia, sparati dal Movimento per il Jihad Islamico, il secondo maggiore gruppo armato di Gaza dopo Hamas.

Media palestinesi riportano inoltre di combattimenti tra soldati israeliani e miliziani lungo il corridoio di Netzarim, nel centro di Gaza, che hanno provocato morti da entrambe le parti. A quasi nove mesi dall'inizio della guerra i negoziati per un cessate il fuoco sembrano ormai fermi e i miliziani palestinesi hanno ancora la capacità di attaccare Israele.

Israele, morta la madre di Noa Argamani: ha fatto in tempo a rivedere la figlia

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha assicurato tuttavia che Israele sta completando "l'eliminazione dell'esercito terrorista di Hamas".

È morta intanto la madre di una degli ostaggi liberati il mese scorso, Noa Argamani, la cui storia aveva colpito oltre che per il sequestro per l'appello della mamma, affetta da un cancro terminale, di potere riabbracciare la figlia prima di morire. Liora Argamani è deceduta lunedì in un ospedale di Tel Aviv.