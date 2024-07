Il Parlamento finlandese sta discutendo il provvedimento che incrementa i poteri per deportare i migranti. Approvato accordo di difesa con gli Usa

Il primo ministro finlandese, Petteri Orpo, ha invitato lunedì a non indebolire la proposta di legge sulle deportazioni, che è all'esame del Parlamento nazionale.

"La legge che abbiamo approvato può ovviamente essere modificata in Parlamento, ma non annacquata. Non ha senso creare una legge di emergenza che non funziona", ha ammonito Orpo.

Da diversi mesi la Finlandia e altri Paesi confinanti con la Russia denunciano manovre di Mosca per lasciare passare un numero crescente di richiedenti asilo e mettere in difficoltà i vicini.

La proposta di legge consentirebbe alle autorità di frontiera finlandesi di rifiutare le richieste di asilo in determinate circostanze. La misura ha sollevato diverse critiche in Finlandia e anche in Europa per le potenziali violazioni dei diritti umani che potrebbe comportare.

La Finlandia apre le basi militari agli Stati Uniti

Per l'approvazione della proposta è richiesta una maggioranza dei 5/6 dei parlamentari, vale a dire che il governo deve ottenere il supporto di parte delle opposizioni.

La Finlandia condivide con la Russia una frontiera di 1340 chilometri con otto valichi di frontiera. Ad aprile il governo di Helsinki ha aderito alla Nato, a causa dei pericoli per la sicurezza nazionale posti dalla guerra della Russia in Ucraina, ponendo fine a decenni di non allineamento militare della Finlandia.

Lunedì intanto il Parlamento ha approvato all'unanimità un accordo con gli Stati Uniti di cooperazione sulla difesa, che consentirà l'uso di basi militari locali da parte dell'esercito Usa.